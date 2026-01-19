Mi cuenta

Lucía Rivas se estrena en una convocatoria con la selección española sub-19

La de Caldas de Reis recoge el testigo de Elena y Redru, las últimas deportivistas en vestir la elástica del combinado nacional

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/01/2026 18:28
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife
Carlota Blanco
La temporada de Lucía Rivas ha llamado a puerta de la selección española sub-19 por primera vez. La canterana del Deportivo, que ha vuelto a jugar en este curso tras superar una rotura de ligamento cruzado, está llamada a ser uno de los pilares futuros del conjunto blanquiazul.

David Aznar ha citado a 24 futbolistas para realizar unas sesiones de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En esa lista está Lucía Rivas, quien continúa dando pasos de gigante en su carrera deportiva. Hasta ahora, en el ejercicio 2025-26, la de Caldas de Reis ha debutado en Liga F, se ha consolidado en el primer equipo y, ahora, ha sido incluida en la convocatoria del combinado español sub-19. La extremo blanquiazul estará concentrada con la selección desde el lunes 26 hasta el miércoles 28 de este mes.

El conjunto nacional dirigido por el ex entrenador del Athletic Club, tras la Ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, continúa con su preparación de cara a los encuentros del próximo mes de abril. España se medirá a Portugal, Irlanda del Norte y Hungría en la Ronda 2 para conseguir el billete para la fase final del Europeo, que tendrá lugar entre el 27 de junio y el 10 de julio en Bosnia y Herzegovina.

Lucía Rivas coge así el relevo de Elena y Redru, las otras dos deportivistas con pasado reciente en la sub-19. No será la primera vez que se concentre con las categorías inferiores de la selección pues, además de ser internacional sub-16, se proclamó campeona de Europa sub-17 en 2024, con una plantilla plagada de jugadoras que ahora ya están asentadas en Primera División como Emma Moreno (Eibar), Clara Serrajordi (Barcelona), Silvia Cristóbal (Real Madrid), Alba Cerrato (Sevilla) o Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), entre otras.

De menos a más

Su estreno en la máxima categoría llegó el 22 de noviembre de 2025, en Sevilla. El Deportivo cayó en la Ciudad Deportiva Jesús Navas (3-1) y, aunque una derrota siempre deja un sabor amargo, en tierras andaluzas, el partido dejó un momento de alegría para el deportivismo. Después de regresar a los terrenos de juego de forma oficial con el filial blanquiazul un 18 de octubre y jugar sus primeros minutos a las órdenes de Fran Alonso en la tercera ronda eliminatoria de Copa de la Reina ante el Guiniguada Apolinario, la de Caldas de Reis encontraba el premio al esfuerzo. Su nombre ya había aparecido en la lista de convocadas una jornada antes, en la 11, frente al Levante. No obstante, se quedó sin saltar al verde, algo que el entrenador deportivista remedió en Sevilla. Pasado el minuto 86, la cuarta árbitra levantó el cartelón con el número 31. Rivas entró en detrimento de Olaya y, aunque la derrota era irremediable, su vuelta marcó la nota positiva del día.

Lucía Rivas en Copa de la Reina

Lucía Rivas deja atrás su lesión y debuta en la máxima categoría

Más información

Desde ese día, se ha convertido en una fija en la rotación del Deportivo. Disputó 14 minutos ante la Real Sociedad y, ante el Costa Adeje Tenerife, fue la escogida para sustituir a Millene. Jugó 37 minutos en los que demostró sus capacidades: desborde, verticalidad y desparpajo. Porque por un momento, en Riazor, la edad de la caldense (18) se convirtió en un mero número.

Su actuación le valió para ser el primer cambio ante el Badalona Women. Con el 1-0 en el marcador, la joven extremo no fue capaz de cambiar el devenir del partido, pero en cada una de sus intervenciones dejó la sensación de aportar cosas diferentes. Con ella, el Deportivo gana opciones en ataque y, aunque no fue la elegida para partir como titular, sus actuaciones le permiten seguir escalando en una lista en la que cada vez se posiciona más arriba.

