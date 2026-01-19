Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo anuncia la salida de Colette Cavanagh

La lateral se marcha traspasada al Ipswich Town, colista de la segunda división inglesa

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/01/2026 21:31
Cavanagh en el Teresa Herrera, ante el Braga
Cavanagh en el Teresa Herrera, ante el Braga
Quintana
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Primer movimiento del mercado de invierno en el Deportivo. Seis meses después de confirmar su relación hasta junio de 2027, Colette Cavanagh y la entidad blanquiazul separan sus caminos. La escocesa se marcha traspasada al Ipswich Town de la segunda división inglesa.

Tal y como ha informado el club, la operación contempla "una cantidad fija y otra variable según objetivos deportivos". El conjunto inglés marcha último con cinco puntos, a otros tantos de los puestos de salvación.

La poca participación de la escocesa ha adelantado una salida que se preveía como posible. Cavanagh se marcha tras disputar apenas 33 minutos distribuidos en cuatro encuentros en Liga F, a los que hay que sumar otros 90 correspondientes a los dieciseisavos de Copa de la Reina, ante el Guiniguada Apolinario.

Barth en el encuentro ante el Badalona

Luces y sombras de los fichajes estivales

Más información

Un balance pobre si se tiene en cuenta la necesidad que generó en el lateral zurdo la lesión de Paula Monteagudo. Colette, a la que el Deportivo presentó en su día como polivalente, no entró en los planes de Fran Alonso ni siquiera ante las ausencias que afectaron al flanco izquierdo. La marcha de Sara Extremera al Badalona Women —recientemente cedida al CE Europa— tras la segunda jornada liguera, sumada a la baja de larga duración de ‘Monti’, parecía abrirle las puertas de la titularidad. Lejos de ser así, el técnico blanquiazul optó por cambiar a Samara de banda y dar entrada al once a Paula Novo. Incluso en las últimas jornadas, prefirió reconvertir a una Vera que ofreció una versión muy sólida como lateral.

Aleksandra encara a Vera en el partido del pasado domingo entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife

Fran Alonso encuentra en Vera una opción de garantías para el lateral izquierdo

Más información

En el Celtic de Glasgow, equipo en el que Cavanagh estuvo dos temporadas antes de incorporarse al Deportivo, coincidió precisamente con Fran Alonso. Ahora, la escocesa se marcha en busca de un nuevo reto.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Marru celebra ante el Valladolid Promesas uno de sus goles con el Bergantiños

El Bergantiños oficializa la salida de Marru a Catar
Santi Mendoza
Once del Fabril ante el Langreo

La revolución obligada de la alineación del Fabril
Bea Arrizado
Rafa Obrador, al rubricar su contrato por el Torino

Rafa Obrador se marcha cedido al Torino
Armando Palleiro
Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg

El Racing sigue animando el mercado de invierno y ficha a un portero de futuro
Zeltia Regueiro