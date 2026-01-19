El Deportivo anuncia la salida de Colette Cavanagh

Cavanagh en el Teresa Herrera, ante el Braga Quintana

Primer movimiento del mercado de invierno en el Deportivo. Seis meses después de confirmar su relación hasta junio de 2027, Colette Cavanagh y la entidad blanquiazul separan sus caminos. La escocesa se marcha traspasada al Ipswich Town de la segunda división inglesa.

Tal y como ha informado el club, la operación contempla "una cantidad fija y otra variable según objetivos deportivos". El conjunto inglés marcha último con cinco puntos, a otros tantos de los puestos de salvación.

La poca participación de la escocesa ha adelantado una salida que se preveía como posible. Cavanagh se marcha tras disputar apenas 33 minutos distribuidos en cuatro encuentros en Liga F, a los que hay que sumar otros 90 correspondientes a los dieciseisavos de Copa de la Reina, ante el Guiniguada Apolinario.

Un balance pobre si se tiene en cuenta la necesidad que generó en el lateral zurdo la lesión de Paula Monteagudo. Colette, a la que el Deportivo presentó en su día como polivalente, no entró en los planes de Fran Alonso ni siquiera ante las ausencias que afectaron al flanco izquierdo. La marcha de Sara Extremera al Badalona Women —recientemente cedida al CE Europa— tras la segunda jornada liguera, sumada a la baja de larga duración de ‘Monti’, parecía abrirle las puertas de la titularidad. Lejos de ser así, el técnico blanquiazul optó por cambiar a Samara de banda y dar entrada al once a Paula Novo. Incluso en las últimas jornadas, prefirió reconvertir a una Vera que ofreció una versión muy sólida como lateral.

En el Celtic de Glasgow, equipo en el que Cavanagh estuvo dos temporadas antes de incorporarse al Deportivo, coincidió precisamente con Fran Alonso. Ahora, la escocesa se marcha en busca de un nuevo reto.