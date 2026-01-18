La crónica | El bloqueo a domicilio continúa en Badalona (1-0)

Vera defiende a Ana González en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo RCDEPORTIVO

Tercera jornada consecutiva sin ganar. La octava lejos de Riazor. Demasiadas para un Deportivo que dice querer crecer en Liga F. El contraste de la imagen que ofrece el equipo como local, sea cual sea el rival que esté enfrente, con la mostrada como visitante, sigue como asignatura pendiente. Esta vez fue el Badalona Women el que se aprovechó de la crisis a domicilio y, con el solitario tanto de Irina, amargó el fin de semana al deportivismo. Mientras, el objetivo de la media tabla se aleja y solo la peor actuación de Alhama, DUX y Levante permiten no pensar en el descenso.

En cuanto las jugadoras del Deportivo pisan casa ajena, cae sobre ellas una losa que pesa toneladas. Aparece una especie de fantasma con una capacidad tan grande de aterrarlas que las bloquea. En Badalona empezó la segunda vuelta y, con ella, también nació el primer paso hacia recuperar las buenas sensaciones a domicilio. Al menos, esa era la intención.

Olatz Rivera hizo sonar su silbato y, como si de una evidencia científica se tratase, la pesadilla se manifestó de nuevo. Y esta vez atormentó a la que siempre demostraba valentía. Una salida poco contundente de Inês Pereira dejó a Irina el primero en bandeja. No falló la delantera del equipo catalán. Así que desde bien pronto, el Dépor tenía que remar contra el electrónico, contra su rival, y también contra él mismo.

Para colmo, delante tenía a uno de los equipos más fiables en defensa. Solo Barcelona (4), Real Madrid (12) y Costa Adeje Tenerife (13) reciben menos que el Badalona (16). El cronómetro era lo único positivo. El Deportivo tenía por delante, como mínimo, 88 minutos para darle la vuelta al marcador.

La posesión cayó sobre el lado de la escuadra coruñesa, pero la aportación ofensiva la ponía el rival. No fue hasta la media hora de envite cuando las blanquiazules se asentaron en el partido. El gol en contra parecía haber congelado sus ideas, esas que poco a poco se fueron desbloqueando a través de la paciencia y de una agresividad sin balón de la que habían carecido en los primeros compases. Acercarse a los tres cuartos de campo ya no era una odisea; rebasar esa línea imaginaria, era todavía un capítulo en el que el Dépor no lograba adentrarse.

Pudo llegar el empate en la única acción con veneno del equipo dirigido por Fran Alonso. Tras un saque de esquina, Bárbara cazó un rechace que transformó en disparo a la primera de cambio. Solo las piernas de Banini, en línea de gol, evitaron las tablas al filo del descanso.

Sin más

El paso por vestuarios cortó la continuidad del conjunto herculino y le vino de perlas a su rival. El mejor reflejo del inicio de la segunda mitad fue Ainhoa Marín, visiblemente desesperada ante la incapacidad de amedrentar la meta defendida por María López. La precipitación volvió a inundar a Dépor. El Badalona, gran beneficiado, desplegó una combinación tras otra. Y aunque sus acercamientos al área del cuadro blanquiazul eran más bien pocos, su juego hacía correr el tiempo a su favor.

Inês, que había salido en la foto del gol de Irina, emuló al ave fénix cumplida la hora de juego. Un pase medido de Julve plantó a Itzi ante la meta portuguesa, que sacó una mano providencial para mantener a su equipo con vida. Después de esa vino otra a Llompart. Y con sendas paradas, se desquitó del primer y único error, tan inusual en ella como determinante en el partido.

No sirvió de mucho el resurgir de Inês. Porque el intento de reacción del Deportivo se quedó en eso, en un intento. Y la evaluación continua sigue reflejando un suspenso en los partidos lejos de Riazor. Con nota baja. Una que intentará maquillar el próximo domingo (16.00 horas) ante el DUX Logroño.