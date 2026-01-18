Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

La crónica | El bloqueo a domicilio continúa en Badalona (1-0)

Un solitario gol de Irina en el minuto 2 certificó la séptima derrota del Dépor en ocho partidos como visitante

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/01/2026 14:00
Vera defiende a Ana González en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo
Vera defiende a Ana González en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo
RCDEPORTIVO
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Tercera jornada consecutiva sin ganar. La octava lejos de Riazor. Demasiadas para un Deportivo que dice querer crecer en Liga F. El contraste de la imagen que ofrece el equipo como local, sea cual sea el rival que esté enfrente, con la mostrada como visitante, sigue como asignatura pendiente. Esta vez fue el Badalona Women el que se aprovechó de la crisis a domicilio y, con el solitario tanto de Irina, amargó el fin de semana al deportivismo. Mientras, el objetivo de la media tabla se aleja y solo la peor actuación de Alhama, DUX y Levante permiten no pensar en el descenso.

En cuanto las jugadoras del Deportivo pisan casa ajena, cae sobre ellas una losa que pesa toneladas. Aparece una especie de fantasma con una capacidad tan grande de aterrarlas que las bloquea. En Badalona empezó la segunda vuelta y, con ella, también nació el primer paso hacia recuperar las buenas sensaciones a domicilio. Al menos, esa era la intención. 

Olatz Rivera hizo sonar su silbato y, como si de una evidencia científica se tratase, la pesadilla se manifestó de nuevo. Y esta vez atormentó a la que siempre demostraba valentía. Una salida poco contundente de Inês Pereira dejó a Irina el primero en bandeja. No falló la delantera del equipo catalán. Así que desde bien pronto, el Dépor tenía que remar contra el electrónico, contra su rival, y también contra él mismo.

Para colmo, delante tenía a uno de los equipos más fiables en defensa. Solo Barcelona (4), Real Madrid (12) y Costa Adeje Tenerife (13) reciben menos que el Badalona (16). El cronómetro era lo único positivo. El Deportivo tenía por delante, como mínimo, 88 minutos para darle la vuelta al marcador.

La posesión cayó sobre el lado de la escuadra coruñesa, pero la aportación ofensiva la ponía el rival. No fue hasta la media hora de envite cuando las blanquiazules se asentaron en el partido. El gol en contra parecía haber congelado sus ideas, esas que poco a poco se fueron desbloqueando a través de la paciencia y de una agresividad sin balón de la que habían carecido en los primeros compases. Acercarse a los tres cuartos de campo ya no era una odisea; rebasar esa línea imaginaria, era todavía un capítulo en el que el Dépor no lograba adentrarse.

Pudo llegar el empate en la única acción con veneno del equipo dirigido por Fran Alonso. Tras un saque de esquina, Bárbara cazó un rechace que transformó en disparo a la primera de cambio. Solo las piernas de Banini, en línea de gol, evitaron las tablas al filo del descanso.

Sin más

El paso por vestuarios cortó la continuidad del conjunto herculino y le vino de perlas a su rival. El mejor reflejo del inicio de la segunda mitad fue Ainhoa Marín, visiblemente desesperada ante la incapacidad de amedrentar la meta defendida por María López. La precipitación volvió a inundar a Dépor. El Badalona, gran beneficiado, desplegó una combinación tras otra. Y aunque sus acercamientos al área del cuadro blanquiazul eran más bien pocos, su juego hacía correr el tiempo a su favor.

Inês, que había salido en la foto del gol de Irina, emuló al ave fénix cumplida la hora de juego. Un pase medido de Julve plantó a Itzi ante la meta portuguesa, que sacó una mano providencial para mantener a su equipo con vida. Después de esa vino otra a Llompart. Y con sendas paradas, se desquitó del primer y único error, tan inusual en ella como determinante en el partido.

No sirvió de mucho el resurgir de Inês. Porque el intento de reacción del Deportivo se quedó en eso, en un intento. Y la evaluación continua sigue reflejando un suspenso en los partidos lejos de Riazor. Con nota baja. Una que intentará maquillar el próximo domingo (16.00 horas) ante el DUX Logroño.

Badalona Women x-x Deportivo

Badalona Women: María López; Itzi, Cubedo, Pujadas, Majarín; Ana González (Jankovska, m.90+2), Lorena Navarro (Paula Sánchez, m.67), Llompart (Nerea Carmona, m.90+2); Banini (Barclais, m.85), Irina (Kullashi, m.85), Elena Julve.

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Artero, Raquel, Samara; Paula Gutiérrez, Lucía Martínez; Olaya (Redru, m.81); Espe Pizarro, Bárbara Latorre (Lucía Rivas, m.58), Ainhoa Marín.

Gol: 1-0 m.2: Irina.

Árbitra: Olatz Rivera (c. vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Majarín (m.34), del Badalona y a Espe Pizarro (m.77), del Deportivo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Liga F disputado en el Campo Municipal de Palamós-Costa Brava.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción del Ciudad de A Coruña - Emevé B

El Ciudad de A Coruña vuelve a ganar y amplía su ventaja en el liderato
María Varela
Una acción del Dominicos 0-1 Manlleu

El Manlleu sofoca el sueño del Dominicos
Raúl Ameneiro
Mate de Felipe dos Anjos en el Obradoiro-Lucentum Alicante

El Obradoiro mantiene la distancia respecto al Leyma Coruña
Chaly Novo
Mate de Abdou Thiam en el derbi con el Obradoiro, la única derrota del Básquet Coruña en la primera vuelta

La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender
Chaly Novo