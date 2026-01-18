Mi cuenta

Fran Alonso: "El equipo está bien a pesar de haber perdido hoy"

El técnico blanquiazul cree que el gol tempranero ha condicionado el resto del partido

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/01/2026 18:10
Fran Alonso tras la derrota ante el Badalona Women
Fran Alonso tras la derrota ante el Badalona Women
RCDEPORTIVO
Tras caer ante el Badalona Women, Fran Alonso reconoció que el Deportivo se marcha con "mal sabor de boca". El técnico blanquiazul ha explicado que el gol tempranero ha condicionado el resto del partido. Aun así, insiste en que "el equipo está bien".

Bárbara controla el esférico ante Majarín en el partido entre Badalona y Deportivo

La crónica | El bloqueo a domicilio continúa en Badalona (1-0)

Valoración. “Una pena porque veníamos muy bien al partido, con muchísima confianza a pesar de la baja de Millene. Nos veíamos con posibilidades de hacer un buen partido y de llevarnos algo positivo, incluso los tres puntos. Hemos tenido un error muy malo al inicio de una jugada en la que teníamos ventaja. En una mala toma de decisiones se han encontrado con un gol demasiado fácil. Ahí ya hay que remar en contra. El equipo se ha intentado reponer bien, nos hemos precipitado un poco. Hemos tenido bastante control, pero nos han castigado en la transiciones. En el segundo tiempo han tenido un par de ocasiones, Inês ha hecho dos buenas paradas. El gol tempranero nos condiciona el resto del partido. Lo hemos intentado hasta el final, con más corazón que acierto. Es una oportunidad que hemos perdido cuando el equipo estaba muy bien. No nos va a afectar de cara a la siguiente salida que tenemos contra el DUX Logroño, vamos a intentar traernos los tres puntos”.

Gol tempranero. “Nos quita tranquilidad, hemos planteado un partido en el que queríamos tener mucho balón, queríamos dominar, sabíamos donde podíamos encontrar las superioridades, pero un gol tan tempranero nos afecta. Aun así el equipo lo ha intentado, pero con más corazón que acierto. Nos vamos con mal sabor de boca porque es una oportunidad perdida”.

Próximo partido, salida ante el DUX Logroño. “Es un equipo que ya nos costó en casa, era un partido que teníamos casi ganado con el 2-0 e incluso marcamos otro que al final se nos anuló, acabamos perdiendo un punto. Es un equipo ante el que tenemos que estar muy concentradas, aunque aún no han conseguido la victoria, tienen jugadoras muy peligrosas. Va a ser un rival muy difícil a pesar de lo que dice la tabla ahora mismo. Lo bueno es que espero que recuperemos a Merle —Barth—, creo que volverá ya con el grupo. A ver si tenemos más profundidad en el banquillo. El equipo está bien a pesar de haber perdido hoy y vamos a seguir trabajando para ganar fuera”.

