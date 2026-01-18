El Una X Una de la derrota ante el Badalona: desesperación de Ainhoa

Ainhoa ante Itzi en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo RCDEPORTIVO

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras caer derrotadas ante el Badalona Women (1-0).

INÊS PEREIRA (5)

Falló en la salida que supuso el único gol del partido. Resurgió en la segunda mitad con dos paradas de mucho mérito para mantener al equipo con vida

VERA MARTÍNEZ (3)

Volvió a ser lateral. No fue capaz de aportar claridad en ataque y sufrió con las internadas de Elena Julve.

RAQUEL GARCÍA (3)

No se entendió con Inês en el gol de Irina. Salió de su zona para encimar al Badalona y dejó espacio atrás. Con garra para incorporarse en ataque.

MARINA ARTERO (3)

No era titular desde la jornada 10, ante el Barcelona. Incómoda con balón y dubitativa a la hora de defender.

SAMARA ORTIZ (3)

Sigue sin encontrar el buen nivel que ofreció la temporada pasada. Su incidencia en la parcela ofensiva fue mínima.

LUCÍA MARTÍNEZ (4)

Sobrepasada. No fue capaz de dominar la medular como en otras ocasiones.

PAULA GUTIÉRREZ (5)

La más correcta en el centro del campo. Esta temporada está recuperando su mejor nivel, sobre todo con balón.

OLAYA RODRÍGUEZ (3)

Desaparecida. El equipo apenas logró conectar con ella para amedrentar la portería defendida por María López.

ESPE PIZARRO (4)

Lo intentó por banda izquierda, aunque sin éxito. Con la entrada de Rivas, pasó a jugar en punta.

AINHOA MARÍN (5)

Desesperada. Los pocos acercamientos a la portería rival llegaron con conducciones suyas.

BÁRBARA LATORRE (4)

Tuvo el empate en sus botas al filo del descanso, pero Banini lo evitó en línea de gol.

Los cambios

LUCÍA RIVAS (5)

Incisiva por banda izquierda, aportó desequilibrio.

REDRU (4)

No logró influir en el partido.