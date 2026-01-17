La previa | Badalona para ahuyentar la pesadilla que nace en casa ajena

Ainhoa encara a Junge en el encuentro entre Deportivo y Badalona de la primera vuelta Germán Barreiros

Tres puntos. Esa es la distancia que separa al Badalona Women del Deportivo. Una diferencia tan corta que se puede reducir a cero mañana (12.00 horas). Pero para ello, el conjunto blanquiazul debe pelear contra una especie de pesadilla que le ha atormentado durante toda la primera vuelta de competición: los partidos a domicilio. El equipo dirigido por Fran Alonso no se siente cómodo en otras casas. En todas sus salidas se ha retorcido en busca de una postura confortable que todavía no ha encontrado. Mañana, el Dépor tiene la oportunidad de mirar a la cara al fantasma culpable de su posición en la tabla. Porque aun estando a ocho puntos de los puestos que marcan el descenso, la plantilla estaba conformada para, por lo menos, copar la media tabla, esa a la que se acercaría si, por fin, logra su primer triunfo a domicilio.

Un empate. Fue todo lo que pudo sumar el Deportivo como visitante en los primeros quince partidos de Liga F. Y lejos queda aquel punto logrado frente al Espanyol (1-1). Fue en la jornada 2, hace ya más de cuatro meses. De esta forma, la escuadra herculina cierra la primera vuelta siendo el peor visitante de la competición al sumar solo el 4,7% de los puntos posibles. Es, además, el conjunto que menos ha marcado lejos de su feudo –empatado con el DUX Logroño– con tres dianas y el segundo que más goles recibe (23), solo por detrás del Alhama (27).

Un balance pobre para un club que aspiraba, desde el inicio de campaña, a dar un paso hacia adelante. El contraste con la versión que ofrece en Riazor, donde solo ha perdido un encuentro –ante el Madrid CFF– es precisamente lo que permite al deportivismo ser optimista. Seriedad, contundencia y practicidad, tres factores de los que carece el Dépor visitante, pero que demuestra que tiene en cada partido como local.

Baja de peso

Para colmo, el conjunto coruñés se plantará en el Municipal de Palamós sin su delantera predilecta. Millene, que sufrió una luxación acromio-clavicular en su hombro derecho en el último partido liguero, estará fuera, como mínimo, un mes. Eso siempre y cuando no tenga que pasar por quirófano, algo que todavía no está descartado. La brasileña, segunda máxima artillera del equipo merced a tres dianas, deja así un hueco complicado de suplir.

Frente al Costa Adeje Tenerife, la elegida fue Lucía Rivas. La canterana firmó una actuación que le sirve para colocarse como favorita para salir de la partida en Badalona.

En la lista no estará Millene, pero sí lo hará Monteagudo, quien ya se sentó en el banquillo en la anterior jornada tras dejar atrás su lesión en la fascia plantar. No contó con minutos, pero mañana puede ser el día en el que el técnico blanquiazul recupere de forma definitiva a la que se ganó el puesto en el lateral zurdo.

Son duda Barth y Marisa. La alemana, que solo se había perdido el encuentro en Ipurua de la novena jornada, no estuvo disponible para el duelo copero ante la Real Sociedad, ni tampoco el pasado domingo. El club no emitió ningún parte médico, lo que invita a pensar en algún tipo de molestia sin demasiada importancia. Lo mismo ocurre con Marisa. La delantera vio el envite contra el Costa Adeje Tenerife desde el palco.

De regate en regate

Sobre el verde del Municipal de Palamós estarán dos de las jugadoras más eléctricas de la Liga F. Ainhoa Marín, líder impenitente de este Deportivo, se verá las caras con Elena Julve, su homóloga en el Badalona.

Según datos de la Liga F, ambas completan un ránking de máximas regateadoras que lidera Ouzraoui, con 75. La extremo blanquiazul ha completado 65, cuatro menos que la atacante a la que mañana tratará de frenar la defensa deportivista. No obstante, Ainhoa adelanta a Julve en efectividad goleadora. La ‘14’ del Deportivo acumula cinco dianas y cuatro asistencias, muy por encima de las cifras de la ‘11’ del Badalona: un tanto y un pase de gol.

La igualdad está servida. Y las ganas por sumar el primer triunfo del año, también.