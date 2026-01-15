Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Fran Alonso: “No sabemos si Millene tendrá que pasar por quirófano”

El técnico blanquiazul lamentó la lesión y la falta de continuidad que está teniendo la delantera brasileña esta temporada

Dani Fernández
Dani Fernández
15/01/2026 13:19
Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife
Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife
Carlota Blanco
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Dépor abrirá la segunda vuelta del campeonato liguero este domingo a las 12.00 horas con su enfrentamiento ante el Badalona. Fran Alonso no podrá contar con Millene Cabral, lesionada en la pasada jornada y con la duda de si necesitará operarse. El técnico madrileño le mostró todo su cariño y habló del “hambre” que tiene el vestuario de superar la “asignatura pendiente” en este curso.

Motivadas para ganar como visitante. “Estamos bien mental y físicamente. Con el varapalo de la lesión de Millene, que nos ha afectado como grupo, pero ya el día de partido mostramos esa unión con un punto meritorio. Tenemos mucha confianza y moral para superar la asignatura pendiente, que son los partidos de fuera de casa”.

En plena línea ascendente. “Los dos últimos partidos en Riazor fueron dos victorias con porterías a cero. Llevamos buena línea y el equipo está creciendo, con jugadoras que nos dan mucho. Estamos en un buen momento, tienen ganas y de ahí las sensaciones del vestuario”.

Sobre la lesión de Millene. “Es una pena. Lleva tres goles en Liga, pero no está teniendo la continuidad que desearíamos. Ahora un problema en la clavícula. Toca esperar a que se recupere cuanto antes. Lo bueno es que las pruebas han descartado una rotura. No sabemos si tendrá que pasar por el quirófano o no, pero en cualquier caso será más de un mes su baja”.

Una puerta que se abre para entrar en el once. “Hay jugadoras que están apretando desde abajo. Rivas el otro día nos dio mucho y tiene el hambre que tienen las jugadoras jóvenes”.

Sobre el Badalona. “Es un equipo con ocho empates y solo ha perdido cuatro veces. Una defensa muy sólida y con jugadoras de mucho talento para poder combinar. Será difícil de hacerle daño, pero tenemos confianza de ser capaces de hacerlo”.

Lucía Rivas, con opciones de partir de inicio. “En las jugadoras jóvenes, parte de su crecimiento es eso. No me importa la edad ni los minutos, sino el hambre que muestra en cada ejercicio. Está preparada. Hoy es la sesión más importante. Tiene posibilidades de jugar. Veremos si de inicio. No era fácil su papel y se merecía el elogio. Tuvo personalidad y desparpajo”.

Vera y su nuevo rol como lateral. “Antes del partido estuve hablando con ella. Tiene muchas virtudes, sobre todo en defensa. Rápida y difícil de superar en el uno contra uno. Puede jugar de central y de lateral. El otro día se mostró muy sólida, y eso que no tenía una pareja de baile fácil, pero lo solventó muy bien. Estoy contento con su evolución, seguramente se siga viendo más cómoda de central, pero está aprendiendo y de momento es una buena solución. Ella está contenta”.

Aleksandra encara a Vera en el partido del pasado domingo entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife

Fran Alonso encuentra en Vera una opción de garantías para el lateral izquierdo

Más información

Objetivo de dar una mejor versión lejos de Riazor. “Lo más importante es conseguir esa victoria que todavía no ha llegado fuera de casa. Es la asignatura pendiente. Lo sabemos. Estamos entrenando bien, con confianza. El equipo se merece conseguir esa primera victoria fuera de casa”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Aridane y Gui Guedes se lamentan tras recibir un gol en el 2-1 del Almería en Málaga

El próximo rival del Dépor, un equipo de rachas en su pico más bajo
Israel Zautúa
Aficionados del Leyma en las gradas del Coliseum en el partido contra el Cantabria

Los 5.000 fieles del Básquet Coruña en el Coliseum
María Varela
Jordi Uriach posa con la sudadera del Portazgo

Feliz estreno de Jordi Uriach en su reto de salvar al Portazgo
Santi Mendoza
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad

Manuel Pablo: “Los jugadores están ilusionados, pero no hay que olvidarse de la formación”
Dani Fernández