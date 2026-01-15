Fran Alonso: “No sabemos si Millene tendrá que pasar por quirófano”

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

El Dépor abrirá la segunda vuelta del campeonato liguero este domingo a las 12.00 horas con su enfrentamiento ante el Badalona. Fran Alonso no podrá contar con Millene Cabral, lesionada en la pasada jornada y con la duda de si necesitará operarse. El técnico madrileño le mostró todo su cariño y habló del “hambre” que tiene el vestuario de superar la “asignatura pendiente” en este curso.

Motivadas para ganar como visitante. “Estamos bien mental y físicamente. Con el varapalo de la lesión de Millene, que nos ha afectado como grupo, pero ya el día de partido mostramos esa unión con un punto meritorio. Tenemos mucha confianza y moral para superar la asignatura pendiente, que son los partidos de fuera de casa”.

En plena línea ascendente. “Los dos últimos partidos en Riazor fueron dos victorias con porterías a cero. Llevamos buena línea y el equipo está creciendo, con jugadoras que nos dan mucho. Estamos en un buen momento, tienen ganas y de ahí las sensaciones del vestuario”.

Sobre la lesión de Millene. “Es una pena. Lleva tres goles en Liga, pero no está teniendo la continuidad que desearíamos. Ahora un problema en la clavícula. Toca esperar a que se recupere cuanto antes. Lo bueno es que las pruebas han descartado una rotura. No sabemos si tendrá que pasar por el quirófano o no, pero en cualquier caso será más de un mes su baja”.

Una puerta que se abre para entrar en el once. “Hay jugadoras que están apretando desde abajo. Rivas el otro día nos dio mucho y tiene el hambre que tienen las jugadoras jóvenes”.

Sobre el Badalona. “Es un equipo con ocho empates y solo ha perdido cuatro veces. Una defensa muy sólida y con jugadoras de mucho talento para poder combinar. Será difícil de hacerle daño, pero tenemos confianza de ser capaces de hacerlo”.

Lucía Rivas, con opciones de partir de inicio. “En las jugadoras jóvenes, parte de su crecimiento es eso. No me importa la edad ni los minutos, sino el hambre que muestra en cada ejercicio. Está preparada. Hoy es la sesión más importante. Tiene posibilidades de jugar. Veremos si de inicio. No era fácil su papel y se merecía el elogio. Tuvo personalidad y desparpajo”.

Vera y su nuevo rol como lateral. “Antes del partido estuve hablando con ella. Tiene muchas virtudes, sobre todo en defensa. Rápida y difícil de superar en el uno contra uno. Puede jugar de central y de lateral. El otro día se mostró muy sólida, y eso que no tenía una pareja de baile fácil, pero lo solventó muy bien. Estoy contento con su evolución, seguramente se siga viendo más cómoda de central, pero está aprendiendo y de momento es una buena solución. Ella está contenta”.

Objetivo de dar una mejor versión lejos de Riazor. “Lo más importante es conseguir esa victoria que todavía no ha llegado fuera de casa. Es la asignatura pendiente. Lo sabemos. Estamos entrenando bien, con confianza. El equipo se merece conseguir esa primera victoria fuera de casa”.