Riazor ya es ese escenario que hace temblar a los grandes

Jugadoras del Deportivo hacen piña en Riazor en la previa al partido ante el Atlético de Madrid Carlota Blanco

Si hay una circunstancia que permite al Deportivo mantenerse a una cierta distancia del descenso en esta temporada, esa es la relación idílica que mantiene con Riazor. Por segunda temporada consecutiva, el conjunto herculino disputa sus partidos de Liga F en el feudo blanquiazul, al que después de una campaña de altos y bajos, ha logrado entender hasta el punto de convertirlo en su mayor fortaleza. Que los rivales salgan del estadio coruñés con los puntos, está siendo un reto que ni siquiera los grandes han sido capaces de superar.

Fue algo en lo que Fran Alonso insistió desde su llegada. Dar a la afición deportivista una alegría cada quince días debía servir como principal aliciente para dar un salto de nivel en su propio estadio. Por ahora, el Dépor cumple con su parte y ofrece una versión al calor de su gente que dista mucho de la que entrega como visitante. La diferencia de puntos lo revela. Como local, la escuadra blanquiazul ha conseguido trece puntos; a domicilio, tan solo ha logrado sumar uno, frente al Espanyol en la segunda jornada de Liga F. O lo que es lo mismo, el 92,9% de los puntos que refleja su casillero, fueron cosecha del césped de Riazor.

En el presente ejercicio, pasaron por el verde de Riazor ocho equipos —Badalona Women, Athletic Club, Madrid CFF, DUX Logroño, Atlético de Madrid, Levante, Granada y Costa Adeje Tenerife—, pero solo uno fue capaz de embolsar los tres puntos en sus arcas: el Madrid CFF, en la quinta jornada.

El primero que se plantó en el feudo coruñés con el cartel de favorito fue el Athletic Club. También fue el primero en llevarse la bofetada. El Deportivo no ejerció su mejor juego, pero fue mucho más práctico que el equipo bilbaíno. La más lista de la clase, Ainhoa Marín para no variar, fue la encargada de silenciar el rugido de un león al que le costó despertar. De hecho, su primera victoria no llegó hasta la décima fecha liguera, frente al Eibar (2-0).

El equipo dirigido por Fran Alonso puso así la primera piedra para configurar en Riazor una fortaleza de difícil acceso. No obstante, en el siguiente encuentro en suelo herculino, los cimientos se tambalearon. Un Dépor de dos caras cedió, por primera y única vez en lo que va de campaña, ante el Madrid CFF. Lo hizo además de una forma que a toda futbolista duele de una forma más punzante: en la recta final de partido, cuando cuerpo técnico, futbolistas y afición ya saboreaban un punto. Un regusto que Mendoza se encargó de convertir en amargo a un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario.

El primer gran punto

Si el Athletic Club fue el primero en pisar el césped de Riazor con la etiqueta de “equipo grande”, el segundo fue el Atlético de Madrid. Luany, Gaby, Fiamma, Lloris y compañía no invitaban al positivismo. La calidad de la plantilla colchonera, sumada a la obligación de ganar para mantenerse en la pugna por los puestos europeos en la que a día de hoy siguen Real Sociedad, Costa Adeje Tenerife y Atleti, hacía presagiar que el terreno de juego estaría inclinado hacia la portería defendida por Inês. Pero en el fútbol intervienen demasiados factores que influyen de forma directa en el devenir de los partidos. La ex el Dépor y reciente fichaje del Club América golpeó primero, pero la expulsión de Lauren Leal lo cambió todo y Millene puso las tablas en el electrónico.

Es probable que todo el deportivismo firmase a principio de curso sumar un punto contra un equipo que, en esta misma temporada, se codea con los grandes de Europa. Ahora bien, el conjunto blanquiazul acabó peleando por la victoria. Lección que sirvió para no dar nada por hecho. Ni siquiera ante los más nobles.

Último, por ahora

El último que pasó por Riazor fue el Costa Adeje Tenerife. También con la condición de favorito. Tenía la escuadra isleña, en uno de sus rivales por la zona Champions, el ejemplo de lo que puede ocurrir en la casa del Deportivo. Aun así, tropezó de la misma manera, con resultado idéntico e incluso temiendo perder la posibilidad de sumar.

El Tenerife se topó con un Dépor serio que cada vez se cree más de lo que es capaz. Solo en Riazor. Y cuando un equipo tiene el tanque de confianza a rebosar, la balanza del favoritismo suele equilibrarse. “Aquí nadie va a salir con puntos a no ser que se lo merezcan y tengan una muy buena situación”. Fue una de las frases que enunció Fran Alonso al término del duelo. Tan acertada como cierta. Porque el Deportivo encuentra ahora en Riazor su mejor arma, esa tan necesaria como engañosa a la hora de mirar el cómputo global de puntos. El propio técnico reconoció que la asignatura pendiente es rendir a domicilio y, en las siguientes jornadas la escuadra coruñesa tendrá dos balas consecutivas para empezar a cumplir: la primera, el próximo domingo en casa del Badalona Women (domingo 18, 12.00 horas); la segunda, en la del DUX Logroño (domingo 25, 16.00 horas).

Otras noches mágicas

En esta temporada, Riazor se acostumbra cada vez más a ver a su equipo competir y sacar puntos valiosos. Pero no es la primera vez que el deportivismo vive momentos de júbilo merced a la escuadra blanquiazul. En el debut del Deportivo en Riazor, en 2020, aquel equipo copado por jugadoras que ahora son de clase mundial como Athenea, Tere Abelleira, María Méndez, Sullastres o Gaby, le endosó un 7-2 al Valencia que le valió para avanzar hacia los cuartos de final de la Copa de la Reina ante 7.569 espectadores.

Jugadoras del Deportivo celebran uno de los siete goles que le endosaron al Valencia en los octavos de final de la Copa de la Reina en 2020 Patricia G. Fraga

En 2022 y tras quedar sexto en la categoría de plata, la reforma de la competición, separada en dos grupos (norte y sur) obligó al Dépor a jugarse un playout de permanencia contra el Real Unión Tenerife. Su condición en la tabla le permitió actuar de local. La afición respondió y unos 3.000 seguidores llenaron Tribuna Inferior para presencia la victoria y la consecuente permanencia del Deportivo (3-1).

La fiesta más reciente y que más almas reunió en el feudo deportivista fue ante el Cacereño. En juego estaba nada más y nada menos que el regreso a la máxima categoría del fútbol español y el equipo respondió. Ainhoa Marín y Millene, por partida doble, firmaron los tres goles que quedarán marcados en la historia del club.

En la 2025-26, el Dépor logra, cada dos fines de semana, convertir su feudo en una especie de pesadilla para su rival, pero lejos de caer en relajaciones, Fran Alonso pide “seguir creciendo y conseguir muchas más victorias en Riazor”. El siguiente en tener que enfrentarse al que ya es uno de los campos más complicados de la categoría será el Real Madrid (fin de semana del 31 de enero), un adversario que servirá para medir la verdadera fortaleza de Riazor.