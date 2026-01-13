Nueva destitución en Liga F: Javier Aguado deja de ser entrenador del Madrid CFF

Javier Aguado, ex entrenador del Madrid CFF Madrid CFF

El Madrid CFF, único equipo que ha logrado salir de Riazor con los tres puntos en lo que va de temporada, ha anunciado este martes la destitución de Javier Aguado como técnico del primer equipo.

En el propio comunicado, el club agradece “su dedicación, profesionalidad y trabajo durante el tiempo que ha estado al frente del equipo” y le desea “el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

El despido se ha convertido en la sorpresa de la tarde. El equipo madrileño marcha séptimo en la clasificación merced a 23 puntos —siete victorias, tres empates y seis derrotas—. No obstante, el último resultado en Liga F parece haber sido el causante de la destitución. El Madrid CFF mostró una imagen cuestionable ante el Barcelona y terminó encajando una dolorosa goleada (12-1) en el Johan Cruyff.

El tiempo de reacción es limitado, pues el conjunto de la capital recibe el próximo sábado al Eibar.