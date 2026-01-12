Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Ya hay parte médico de Millene: sufre una luxación acromio-clavicular

La delantera se lesionó en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/01/2026 21:51
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene
Carlota Blanco
El Deportivo sumó un punto ante el Costa Adeje Tenerife merced a un tanto de Millene. Minutos después de celebrar su tercer gol de la temporada, la brasileña tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, con visibles gestos de dolor. La entidad blanquiazul ha confirmado que la ‘10’ deportivista sufre una luxación acromio-clavicular en su hombro derecho, además de policontusiones en la cara y tronco. No obstante, el club no ofrece tiempo de baja, sino que detalla que “su evolución en los próximos días marcará las pautas de su tratamiento de recuperación”.

Fran Alonso, al término del encuentro, explicaba que tenía “un problema en el ojo”, así como “algún problema de clavícula”. La acción se produjo en el minuto 50. Millene recibió el esférico con ventaja sobre las defensoras del conjunto tinerfeño y puso la directa hacia la meta defendida por Nay Cáceres cuando Gavira cargó, legalmente según la colegiada, su cuerpo contra el de la brasileña. Fruto de la velocidad, la delantera del Deportivo se fue al suelo y acto seguido, saltaron las alarmas. Se echó la mano a su hombro derecho y, tras entrar las asistencias médicas, se marchó del campo en camilla, ovacionada por su afición.

Aunque no existe rotura, es probable que Millene esté unas semanas fuera. La entidad no informa sobre el grado de gravedad de la lesión, pero se puede intuir que el Deportivo no podrá contar con ella, como mínimo, el próximo domingo, ante el Badalona Women.

Nuevas opciones

Millene estaba alcanzando su mejor nivel después de arrancar la temporada en fuera de juego por una lesión muscular. Ahora, Fran Alonso tendrá que volver a exprimir sus opciones para la delantera. Para colmo, ante el Costa Adeje, Marisa fue baja. No obstante, el técnico confió en una Lucía Rivas que dejó buenas sensaciones y que gana enteros para cubrir la ausencia de Millene. 

Otra de las opciones es reubicar a alguna de las extremos: Espe Pizarro, Ainhoa Marín o Bárbara Latorre. O incluso recuperar la formación utilizada en las primeras jornadas ligueras: dos puntas como referencia ofensiva. Sea como sea, todo apunta a que el Deportivo tendrá que dar el primer paso de la segunda vuelta sin su delantera predilecta.

