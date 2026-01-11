La crónica | Un error propio priva al Deportivo de sumar tres puntos ante el Costa Adeje Tenerife (1-1)

Millene presiona a Nay Cáceres en el partido entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

El primero del año y el último de una primera vuelta que se convirtió en una montaña rusa de emociones, en la que el Deportivo fue capaz de disfrutar en Riazor, pero cayó en picado lejos de él. El equipo coruñés pudo ganar, pero los errores en esta competición salen demasiado caros. Después de hacer lo más difícil y adelantarse en el marcador merced a un tanto de Millene, el conjunto local lo desaprovechó con un error propio que le hizo pagar Clau Blanco (1-1).

Ya es habitual que la cuesta de enero esté llena de nuevos propósitos. En el vestuario del conjunto herculino, es más que probable que se haya contemplado más de uno. El primero, seguramente ganar al Costa Adeje Tenerife para iniciar con el pie derecho el año 2026. Y para lograrlo, Fran Alonso ubicó a Vera de nuevo como lateral y volvió a contar con Elena, quien no tenía minutos en Liga F desde la décima fecha, en aquella fatídica mañana en Barcelona (8-0). Regresó al once de partida una Espe Pizarro a la que los problemas físicos le amargaron sus primeros meses en A Coruña.

Los minutos iniciales se convirtieron en el reflejo del momento que atraviesa el Costa Adeje. Después de empatar ante el DUX Logroño, cambiar de entrenador y sufrir la baja de Amani, el conjunto isleño se plantó en Riazor con dudas. Y el Dépor lo aprovechó con Millene y Ainhoa. Ainhoa y Millene. Dos jugadoras que, cuando se encuentran, producen. En este caso el 1-0. A los doce minutos de envite, la ‘14’ se hizo hueco entre la defensa del cuadro tinerfeño y buscó con éxito a la delantera brasileña. En el área, Millene es letal y lo demostró en la primera que tuvo. Recibió, controló y la puso en el fondo de la red.

El gol en contra despejó las dudas del equipo visitante, que empezó a acumular enteros para empatar el partido. La defensa blanquiazul fue capaz de desactivar tres ocasiones claras sin que Inês tuviese que intervenir. Y esa era la mejor de las noticias para un Deportivo que trataba de no ceder. Al menos no con facilidad.

Polémica servida

Logró la escuadra coruñesa frenar la oleada ofensiva y evitó que pasasen demasiadas cosas hasta el final del primer acto merced a la serenidad con balón y a la contundencia defensiva. No sin que antes apareciese la polémica del partido, con solicitud de revisión de Fran Alonso incluida. Millene encaraba en solitario la meta defendida por Nay Cáceres cuando Gavira se cruzó en su camino con tanta fuerza que la arrolló. La colegiada no consideró que hubiese nada punible. Ni antes, ni después de ver la repetición. El Deportivo perdió así una de sus dos solicitudes y, lo peor, también a su goleadora, que abandonó el terreno de juego en camilla, con visibles gestos de dolor. Con Marisa fuera de la convocatoria, fue Lucía Rivas la elegida para sustituir a la brasileña.

El 1-0 era un resultado demasiado corto como para caer en relajaciones. Espe Pizarro trató de ponerle remedio en la primera de la segunda mitad al rematar un centro de Ainhoa. Solo Nay Cáceres evitó su primer tanto con la elástica blanquiazul.

Del VS Challenge solicitado por el Deportivo al final del primer acto, llegó el del Costa Adeje. Yerai Martín pidió a Ainara Acebedo que revisase un posible penalti en el área de las locales y el resultado fue el mismo que el anterior: nada punible.

Error caro

En el primer error claro de las blanquiazules llegó el empate. Paula Novo se despistó de su marca y Koko Ange, recién entrada, se percató del fallo y buscó a su Clau Blanco, que la puso al palo largo directa al fondo de la red, imposible para Inês.

Yerai Martín había incidido de forma directa en el encuentro y Fran Alonso quiso hacer lo mismo con la entrada de Redru, Artero y Bárbara, en detrimento de Olaya, Elena y Espe Pizarro. No fue así y el envite terminó en unas tablas que dejan un sabor agridulce en las bocas blanquiazules.

El Deportivo, que afrontará ahora dos partidos lejos de su feudo (Badalona Women y DUX Logroño), se queda así en el mismo puesto (13º), a pesar de haber sumado un punto más.