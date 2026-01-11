Fran Alonso, sobre el estado físico de Millene: "Es muy pronto para diagnosticar lo que le ha pasado, ojalá que no sea nada"

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Tras el empate, Fran Alonso analizó el encuentro. Valoró el punto logrado ante el Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado de Liga F y elogió el encuentro de Lucía Rivas, que sustituyó a la lesionada Millene. Desde la sala de prensa de Riazor, el técnico blanquiazul explicó que la brasileña está en el hospital y que es probable que tenga "un problema en la clavícula".

Valoración del empate. "Un punto contra el Tenerife, que va quinto, es meritorio. Con el 1-0 hemos tenido ocasiones buenas y creemos que con un poco más de suerte se hubiesen sacado los tres puntos. El resultado es justo porque ellas han estado mejor en la segunda parte y cuando estábamos ajustando ha llegado el gol. Es un buen punto. Me gusta la reacción del equipo a dos situaciones que nos han afectado como fue la de Millene y la amarilla de Samara, que le hizo estar condicionada. Nos hemos sobrepuesto bien a esas dos situaciones. Seguimos sumando, hemos ampliado la distancia con el descenso. El sabor es agridulce porque queríamos los tres puntos, pero el Tenerife es un muy bien equipo y un empate contra ellas es meritorio".

Estado de Millene. "Tenemos que examinarla. En principio nos ha dicho el cuerpo médico que tiene un problema en el ojo, pero sí que creo que también tiene algún problema de clavícula. Creo que ahora mismo la están viendo en el hospital. Desde aquí, desear de corazón que no sea nada y que podamos contar cuanto antes con ella. Ahora mismo es muy pronto para diagnosticar lo que le ha pasado. Ha sido una pena, un partido donde ha marcado un buen gol, nos estaba dando mucho, pero bueno, gafes del oficio, ojalá que no sea nada".

Otro punto en Riazor. "Sí, lo llevamos mencionando toda la semana, este es nuestro fuerte, aquí nadie va a salir con puntos a no ser que se lo merezcan y que tengan una muy buena situación. Tenemos esa ilusión de siempre jugar enfrente de nuestra afición, que vienen aquí, que nos apoyan en los momentos cuando el equipo a lo mejor más lo necesita, siempre nos ayudan a sobreponernos a esas situaciones a lo mejor más problemáticas. Nos sentimos muy cómodas aquí, independientemente del rival, solo hemos perdido un partido de Liga. Queremos seguir creciendo y conseguir muchas más victorias en Riazor, es muy especial por eso, porque tenemos a la gente aquí, y la asignatura pendiente es intentar replicar las actuaciones que tenemos normalmente en Riazor, fuera de casa".

Balance de la primera vuelta. "Creo que no es mala. Estamos a ocho puntos del equipo que marca el descenso, comparado con el año pasado en el que estábamos metidas de lleno en descenso, pues creo que es una situación muchísimo mejor, que nos da mucha más confianza, que nos hace atrevernos como en el día de hoy a ser muy agresivas, a hacer una presión alta, tomando riesgos atrás, es una situación que creo que nos beneficia. Aun así, somos ambiciosas, queremos más, confiamos mucho en el grupo, estamos trabajando bien. Estoy seguro de que esta segunda vuelta va a ser muy buena, hoy creo que hemos estado bien contra un rival muy muy bueno y creo que el equipo va a seguir creciendo. A ver si recuperamos a las dos o tres jugadoras que ahora mismo no podemos contar con ellas. Hay plantilla para hacerlo mejor, aun así, como digo, creo que es una primera vuelta positiva, aceptando que podíamos haberlo hecho mejor".

Lucía Rivas. "Apostamos muy fuerte por la cantera, para nosotros es parte de nuestro ADN y jugadoras que lo hacen bien, independientemente de la edad que tengan, de la experiencia que tengan, les vamos a recompensar con minutos de juego. Hoy la situación de Lucía no es fácil, porque tiene que entrar a sustituir sin casi calentar a una jugadora que encima es la que ha marcado el gol, como era Millene. Eso no es una situación fácil para una jugadora tan joven. Estoy muy contento con su partido. Creo que ha trabajado mucho, incluso hemos acabado el partido con dos centros excepcionales que con un poquito más de suerte hubiéramos podido a lo mejor hacer más daño al rival. Tiene que seguir trabajando, tiene mucho que mejorar, pero ella como otras, ha entrado también Redru, Elena de titular, jugadoras de la cantera, que el año pasado, casi todos los minutos, en el caso Lucía no, porque estuvo casi todo el año lesionada, pero tuvieron casi todos los minutos en el B. Para nosotras la cantera, como digo, es parte del ADN, y nos llena de orgullo cuando jugadoras ayudan al equipo de la manera en la que lo ha hecho Lucía. Ya la he felicitado por el partido. Creo que es una jugadora también que a lo largo de la temporada nos va a dar mucho".

Palabras de Yerai Martín

Valoración. “Vamos a valorar el punto. Empezamos con el marcador en contra y cerramos la primera vuelta con 25. El Dépor es un gran rival, han entrado muy bien en el partido y a nosotras nos ha costado más. Hemos ido de menos a más. Felicito al equipo por el esfuerzo”.

Equipo de menos a más. “En ese inicio del partido, en la primera mitad, ha habido situaciones en las que nos encontraban en esos cuadrados, Paola al saltar dejaba la espalda, a Cinta la obligaban a saltar. Lo hemos corregido y lo hemos mejorado, en la segunda parte hemos estado mejor. El Dépor ha entrado con mucha energía, se encontraron con el gol, pero lo hemos corregido y nos hemos ido asentando”.

Primer partido en el banquillo del Tenerife. “Se han visto muchas cosas, no todas las que yo quiero ver, pero he visto al equipo bien, he visto cosas que me han gustado. Cuesta mucho ganar en Liga F, hemos conseguido empatar. No nos podíamos guiar por la clasificación, si lo hacíamos nos íbamos a equivocar. El Dépor es uno de los equipos con más puntos en casa”.