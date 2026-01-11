El Una X Una del empate ante el Costa Adeje Tenerife: Ainhoa asiste y Millene marca

Millene celebra su gol ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife (1-1).

INÊS PEREIRA (6)

No tuvo que intervenir demasiado en el encuentro. Firmó una buena parada para evitar el 1-2, aunque no pudo hacer nada en el tanto de Clau Blanco.

VERA MARTÍNEZ (6)

Se ubicó como lateral, donde cada vez se le ve más cómoda. Contundente en defensa y valiente para incorporarse en ataque.

ELENA VÁZQUEZ (5)

La canterana volvió a tener minutos después de cinco jornadas. Demostró solidez defensiva. Se precipitó al tratar de filtrar algunos pases por dentro.

RAQUEL GARCÍA (5)

Estuvo segura en defensa, aunque a punto estuvo de cometer penalti en una entrada al borde del área.

SAMARA ORTIZ (4)

Condicionada desde el minuto 22 por una tarjeta amarilla. No se encontró cómoda del todo y terminó siendo sustituida en el descanso.

LUCÍA MARTÍNEZ (6)

Se adueñó del centro del campo. Recorrió kilómetros para dotar al equipo de una mayor solidez defensiva y mostró paciencia con el esférico.

PAULA GUTIÉRREZ (5)

Discreta. A pesar de que el Deportivo gozó de más posesión, no se encontró igual de cómoda que en otros encuentros. Tampoco estuvo errática, aunque menos decisiva.

OLAYA RODRÍGUEZ (3)

Incómoda durante todo el partido. La potencia física del Tenerife le pasó por encima y mostró gestos de impotencia. Sustituida a quince minutos del final.

ESPE PIZARRO (4)

Falta de ritmo. Tuvo el 2-0 en sus botas en la primera acción de la segunda mitad, pero su remate salió demasiado centrado y se topó con Nay Cáceres. Todavía lejos de su mejor versión.

AINHOA MARÍN (7)

Eléctrica, como ya es habitual. Intensa en la presión y determinante con balón. Asistió a Millene en el gol del Deportivo.

MILLENE CABRAL (8)

Imperial bajando balones de espaldas. El Dépor encontró en ella un arma ofensiva que no falló en la más clara que tuvo. Tuvo que abandonar el verde en camilla tras ser arrollada por Gavira.

Los cambios

PAULA NOVO (3)

Clau Blanco le ganó la espalda en el gol del empate.

LUCÍA RIVAS (6)

Personalidad. Botó algún centro con peligro.

REDRU (4)

No logró influir demasiado en el partido.

MARINA ARTERO (5)

Sorteó la presión del Tenerife en conducción.

BÁRBARA LATORRE (4)

Sin incidencia en el devenir del encuentro.