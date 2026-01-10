Mi cuenta

La previa | El Costa Adeje Tenerife amenaza el fin de la primera vuelta del Dépor

El equipo coruñés inicia el año ante el quinto clasificado, que estrena entrenador, con la principal novedad del regreso de Monteagudo

Eder Pereira
Eder Pereira
10/01/2026 21:29
Paula Monteagudo, carrilera del Deportivo, ante el DUX Logroño en Riazor
Paula Monteagudo, carrilera del Deportivo, ante el DUX Logroño en Riazor
Germán Barreiros
El Deportivo afronta este domingo en Riazor (12.00 horas) el último partido de la primera vuelta de la Liga F frente al Costa Adeje Tenerife, un duelo que sirve también para abrir el calendario competitivo de 2026. El conjunto blanquiazul llega situado en la decimotercera posición, con siete puntos de margen sobre los puestos de descenso, un colchón que aporta cierta tranquilidad, aunque sin permitir relajaciones. 

El balance de la primera mitad de temporada deja una lectura clara. El Dépor ha sumado muchos más puntos en casa que fuera, aunque Riazor no haya sido un escenario inexpugnable. No es casual que Fran Alonso haya señalado que “la clave es mejorar, sobre todo fuera de casa; esa es la asignatura pendiente”.

Fran Alonso en rueda de prensa

Fran Alonso: "La segunda vuelta va a ser bastante mejor que la primera"

Más información

El partido tiene además un componente simbólico. En las últimas seis temporadas, el Dépor solo ha ganado uno de los primeros partidos del año, y la coincidencia va más allá de la estadística. Hace justo un año, el equipo coruñés también comenzó el 2025 ante el Tenerife, entonces a domicilio y con un resultado muy adverso (5-1). Esta vez el escenario es distinto.

El Dépor cierra la primera vuelta con sensaciones de crecimiento, pese a llegar al parón tras dos derrotas ante la Real Sociedad, una en Liga (3-0) y otra en Copa (1-4). Fran Alonso se mostró optimista y afirmó que “la segunda vuelta que vamos a hacer va a ser bastante mejor que la primera”.

El muro psicológico del Deportivo después de comerse las doce uvas

Más información

En el apartado de novedades, el Dépor recupera a Paula Monteagudo, que vuelve a estar disponible, y ya puede contar con normalidad con Espe Pizarro, atacante uruguaya que ya tuvo minutos en Copa. Siguen siendo baja Henar Muiña, de larga duración, y Cris Martínez, ausente por maternidad.

El Costa Adeje Tenerife llega a Riazor desde la quinta posición, asentado en la parte alta de la tabla. El conjunto tinerfeño cerró el año liguero con dos tropiezos —uno esperado ante el Barcelona y otro más inesperado frente al Dux Logroño—, aunque logró avanzar en la Copa de la Reina. Además, afronta esta visita en un contexto de cambio, ya que estrena entrenador (Yerai Martín) tras la salida de su anterior técnico (Eder Maestre), y lo hace sin una pieza importante como Amani, que ha fichado recientemente por el Bayern de Múnich.

Ainhoa Marín controla el balón durante el partido contra el Granada disputado en Riazor en esta temporada

Ainhoa Marín: "Tenemos que mejorar la clasificación, es el principal objetivo"

Más información

Sobre el rival, Fran Alonso subrayó su fiabilidad y capacidad competitiva: “Es un equipo muy difícil de batir, con las ideas claras, muy fuerte en el juego directo y en el centro lateral”, y recordó que, pese a la baja de Amani y el cambio de técnico, mantendrá gran parte de su identidad.

Alineaciones probables

Deportivo: Inês Pereira; Samara, Barth, Raquel García, Vera, Monteagudo; Lucía, Paula Gutiérrez; Olaya; Ainhoa Marín, Millene.

Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Clau Blanco, Patri Gavira, Elba Vergés, Fatou, Aleksandra; Natalia Ramos, Sandra Castelló, Paola Hernández; Gramaglia, Carlota Suárez.

Árbitra: Ainara Acevedo (C. Catalán)

