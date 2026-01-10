La previa | El Costa Adeje Tenerife amenaza el fin de la primera vuelta del Dépor

Paula Monteagudo, carrilera del Deportivo, ante el DUX Logroño en Riazor Germán Barreiros

El Deportivo afronta este domingo en Riazor (12.00 horas) el último partido de la primera vuelta de la Liga F frente al Costa Adeje Tenerife, un duelo que sirve también para abrir el calendario competitivo de 2026. El conjunto blanquiazul llega situado en la decimotercera posición, con siete puntos de margen sobre los puestos de descenso, un colchón que aporta cierta tranquilidad, aunque sin permitir relajaciones.

El balance de la primera mitad de temporada deja una lectura clara. El Dépor ha sumado muchos más puntos en casa que fuera, aunque Riazor no haya sido un escenario inexpugnable. No es casual que Fran Alonso haya señalado que “la clave es mejorar, sobre todo fuera de casa; esa es la asignatura pendiente”.

El partido tiene además un componente simbólico. En las últimas seis temporadas, el Dépor solo ha ganado uno de los primeros partidos del año, y la coincidencia va más allá de la estadística. Hace justo un año, el equipo coruñés también comenzó el 2025 ante el Tenerife, entonces a domicilio y con un resultado muy adverso (5-1). Esta vez el escenario es distinto.

El Dépor cierra la primera vuelta con sensaciones de crecimiento, pese a llegar al parón tras dos derrotas ante la Real Sociedad, una en Liga (3-0) y otra en Copa (1-4). Fran Alonso se mostró optimista y afirmó que “la segunda vuelta que vamos a hacer va a ser bastante mejor que la primera”.

En el apartado de novedades, el Dépor recupera a Paula Monteagudo, que vuelve a estar disponible, y ya puede contar con normalidad con Espe Pizarro, atacante uruguaya que ya tuvo minutos en Copa. Siguen siendo baja Henar Muiña, de larga duración, y Cris Martínez, ausente por maternidad.

El Costa Adeje Tenerife llega a Riazor desde la quinta posición, asentado en la parte alta de la tabla. El conjunto tinerfeño cerró el año liguero con dos tropiezos —uno esperado ante el Barcelona y otro más inesperado frente al Dux Logroño—, aunque logró avanzar en la Copa de la Reina. Además, afronta esta visita en un contexto de cambio, ya que estrena entrenador (Yerai Martín) tras la salida de su anterior técnico (Eder Maestre), y lo hace sin una pieza importante como Amani, que ha fichado recientemente por el Bayern de Múnich.

Sobre el rival, Fran Alonso subrayó su fiabilidad y capacidad competitiva: “Es un equipo muy difícil de batir, con las ideas claras, muy fuerte en el juego directo y en el centro lateral”, y recordó que, pese a la baja de Amani y el cambio de técnico, mantendrá gran parte de su identidad.