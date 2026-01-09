Fran Alonso: "La segunda vuelta va a ser bastante mejor que la primera"

Fran Alonso en rueda de prensa RCDEPORTIVO

Fran Alonso, entrenador del Deportivo femenino, se muestra confiado y optimista de cara a la segunda vuelta de competición en Liga F, que cree que va a ser “bastante mejor que la primera”, aunque antes deberá finalizar la primera mitad de campeonato ante el Costa Adeje Tenerife el domingo en Riazor (12.00 horas). El técnico espera darle “muchas más victorias a la afición” y conseguir los objetivos, que son “mejorar lo del año pasado y estar lo más alto posible”.

Estado de las jugadoras de cara al partido contra el Costa Adeje Tenerife: “Sí, vienen muy bien, la verdad. Estamos muy contentos de cómo se han cuidado durante el periodo vacacional, han llegado muy bien físicamente, han llegado muy bien emocionalmente, están muy enchufadas y con muchísimas ganas. Así que la verdad es que fenomenal, han estado entrenando muy bien. Sabemos de la dificultad del rival, van quintas, en una posición muy cómoda. Es un equipo que es muy difícil de batir, pero tenemos mucha confianza porque nos vemos bien, nos vemos que estamos creciendo y nos vemos con confianza, sobre todo siendo el partido en Riazor”.

¿Cómo se fue el Dépor al parón tras dos derrotas ante la Real? “Nos fuimos con sensaciones un poco contradictorias. Dos derrotas seguidas. En los anteriores dos partidos en casa los habíamos ganado los dos y nos fuimos un poco tristes, pero luego analizándolo, poniendo todo en perspectiva, creo que estamos en una posición donde no estamos sufriendo mucho, no nos vemos ahogadas. Son tres partidos con diferencia del descenso. Queremos más, sabemos que podemos dar más y creo que estamos todas enchufadas para crecer y para seguir subiendo en la tabla. Creo que la segunda vuelta que vamos a hacer va a ser bastante mejor que la primera. Creo que la clave es mejorar, sobre todo fuera de casa. Esa es la asignatura pendiente y ahí es donde vamos a ver más mejora”.

Parte médico. “Tenemos buenas noticias, porque Monteagudo ya está entrando con equipo. Hoy de hecho va a hacer la sesión entera, sin modificaciones, así que estamos muy contentos porque es una jugadora que se lesionó cuando estaba en un muy buen momento de forma y a la que hemos echado de menos. Espe (Pizarro) ya jugó unos minutos en el último partido de Copa y ya está entrenando con el grupo con normalidad. Es otra jugadora que no ha tenido mucha suerte en esta primera vuelta, pero tenemos muchísima confianza en ella para la segunda, nos va a ayudar muchísimo. Y el resto viene muy bien. Ya sabemos de la lesión de Henar, que es más de larga duración. Y hay un par de jugadoras que estamos modificando las sesiones y no sé si llegarán o no, pero la plantilla la tenemos con máximas garantías y con muchísimas ganas y con confianza de que podemos dar la sorpresa y sacar los tres puntos”.

Características del Tenerife, próximo rival. “El Tenerife es un equipo que tiene las ideas claras. Pueden filtrar pases, se sienten cómodas. Si les aprietas, tienen muy buen juego directo, las jugadoras recepcionan muy bien, es un equipo que es muy fuerte en esas caídas. Han perdido ahora un poquito con Amani yéndose al Bayern porque es una jugadora que es clave en esas caídas, pero es un equipo que juega muy bien cuando tienen que ser directos. Es un equipo que carga el área con muchas jugadoras y muchísimo centro lateral y son muy efectivas. No concede muchas ocasiones ni muchos goles, así que sabemos que es un rival muy bueno, un rival muy fuerte. No sabemos exactamente qué cambios va a tener ahora con el nuevo entrenador. No sabemos qué va a cambiar porque es un equipo que estaba en muy buena dinámica. Nos centramos un poco en lo que han estado haciendo hasta ahora y sobre todo en nosotras, en intentar, si podemos, imponer nuestro juego. Creo que en el último partido, a pesar del resultado que luego fue muy amplio contra un pedazo de equipo como la Real Sociedad, tuvimos buenos momentos y estuvimos a punto de empatar el partido. Fue un partido que se nos puso cuesta abajo y creo que estuvimos cerquita de empatarlo. Las sensaciones son que ese es el camino y que estamos creciendo. Creo que si logramos someterles, podemos tener un buen partido, aunque, como digo, va a ser muy difícil”.

Estado de Cris Martínez tras su embarazo. “De vez en cuando viene por aquí por la ciudad deportiva, también alguna que otra vez a Riazor, y vino una vez en un día muy emotivo. Trajo aquí al bebé y las jugadoras estaban encantadas. Fue un día muy especial y un momento muy especial para ella, para nuestra capitana. Estamos muy unidos, estamos muy orgullosos, estamos deseando que vuelva, pero todavía le queda un tiempo. Que disfrute, que es una experiencia muy bonita y desde aquí desearle todo lo mejor y que vuelva pronto”.

Partido especial contra el Tenerife por lo sucedido la pasada temporada. “Para nosotras es especial porque es el primer partido del año. El año pasado fue el mismo rival aunque fue fuera y ya todos sabemos lo que pasó. Una primera parte muy buena del equipo y luego nos hundimos un poco en la segunda parte. Este año siendo en casa queremos empezar bien el año. Es el último partido de la primera vuelta, tenemos mucha confianza en todo el grupo, equipo, cuerpo técnico, directiva de que esta segunda vuelta va a ser muy buena del equipo. Basado en cómo estamos trabajando, en cómo están entrenando las jugadoras, las veo muy enchufadas, las veo muy bien y tenemos muchísima ilusión de poder conseguir los tres puntos. Queremos empezar bien el año y a partir de ahí apretar. Son cinco meses y algo de competición donde vamos a darlo todo para intentar ver al Deportivo Abanca lo más alto posible y para intentar darle sobre todo muchas más victorias a nuestra afición que no han tenido tantas como creo que estamos capacitados para darles”.

¿El objetivo sigue siendo ser top 8 o han cambiado las metas? Sí, lo del top 8 que nos ha mencionado es un objetivo que nos hemos propuesto a medio plazo, en ningún momento en este año. Si pudiéramos en el último mes de competición nos viéramos con posibilidades por supuesto que lucharemos por lo más alto que podamos. El objetivo real es mejorar el año pasado, es alejarse de esos puestos de descenso, no sufrir, ya que el año pasado sufrimos mucho. Lo acusamos mucho en muchos partidos que a lo mejor jugábamos bien, concedíamos un gol y nos hundíamos por esa presión de querer salvarnos sí o sí. Y este año estamos en una posición bastante más cómoda. Aun así, está siendo buena temporada porque estamos lejos de esas dos posiciones que marcan el descenso, pero creo que el equipo quiere más y el equipo puede dar más. Ahora mismo son tres partidos de margen, si podemos queremos meter más partidos de diferencia con esos puestos de descenso. Creo que estamos a tres puntos del equipo que marca la novena posición o la octava posición y ese es el objetivo: mirar para arriba e intentar día a día, no solo partido a partido, entrenar como están entrenando. Cada vez me lo ponen más difícil para hacer el equipo, el once inicial y la convocatoria, así que ese es el camino a seguir y creo que va a ser una buena temporada”.

Posibles llegadas en el mercado invernal. “Estamos muy contentos con la plantilla. Acabamos de tener dos fichajes invernales, que son Monti y Espe, que podemos ya contar con ellas y que nos van a dar mucho. Pero siempre estamos mirando para poder reforzarnos. Estamos siempre mirando jugadoras y si surgiera la oportunidad de traer a alguien que pueda mejorar el equipo, por supuesto que no dudaríamos y traeríamos a esa jugadora. Pero si no viene nadie, estamos contentos con la plantilla. Creo que las jugadoras de cantera acaban adquiriendo más protagonismo, creo que tenemos equipo y plantilla suficiente para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, que es mejorar lo del año pasado y estar lo más alto posible”.