Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Baja de peso en el centro del campo del próximo rival del Deportivo

El Costa Adeje Tenerife ha hecho público que el Bayern Múnich ha efectuado el pago de la cláusula de Amani Bernadette

Bea Arrizado
Bea Arrizado
08/01/2026 17:25
Amani, baja en el Costa Adeje Tenerife
Amani, baja en el Costa Adeje Tenerife
Costa Adeje Tenerife
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Costa Adeje Tenerife, rival del próximo domingo del Deportivo (12.00 horas), ha anunciado la marcha de uno de sus pilares en el centro del campo. Después de la salida de Eder Maestre, que ya ha firmado por el London City Lionesses, el equipo isleño ha hecho oficial que el Bayern Múnich ha hecho efectivo el pago de la cláusula de Amani Bernadette. La internacional marfileña pone así fin a su etapa como jugadora del Costa Adeje e iniciar un nuevo desafío en el futbol alemán.

El nuevo técnico, Yerai Martín, tendrá que reajustar el esquema de cara el encuentro del domingo en Riazor. No podrá contar así con la que se había convertido en la brújula del equipo isleño. Amani acumulaba 1.079 minutos, siendo así la cuarta futbolista más utilizada de la plantilla.

El Deportivo gana así enteros en el partido. A pesar de que la posición en la tabla (quinto) convierte a su rival en favorito, son varios los factores que igualan la balanza: Riazor, donde el conjunto coruñés se hace fuerte; el cambio de entrenador, que siempre conlleva un periodo de adaptación; y una baja como la de Amani.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El “caso Hugo Villaverde” que daría la razón al Fabril en el “caso Hugo Torres”
Bea Arrizado
Jesé Rodríguez (i) y Jonathan Viera, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas

Jesé y Viera, dos aves fénix de la UD Las Palmas que amenazan al Dépor
Eder Pereira
Ingus Jakovics, en el último duelo entre el Leyma Coruña y el Alicante

Leyma Coruña y Alicante: clubes jóvenes, viejos conocidos
Chaly Novo
Sergio Barcia, posando con la camiseta de la UD Las Palmas

El 'otro' Barcia, un celtista incombustible en la defensa de la UD Las Palmas
Jorge Lema