Baja de peso en el centro del campo del próximo rival del Deportivo

Amani, baja en el Costa Adeje Tenerife Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife, rival del próximo domingo del Deportivo (12.00 horas), ha anunciado la marcha de uno de sus pilares en el centro del campo. Después de la salida de Eder Maestre, que ya ha firmado por el London City Lionesses, el equipo isleño ha hecho oficial que el Bayern Múnich ha hecho efectivo el pago de la cláusula de Amani Bernadette. La internacional marfileña pone así fin a su etapa como jugadora del Costa Adeje e iniciar un nuevo desafío en el futbol alemán.

El nuevo técnico, Yerai Martín, tendrá que reajustar el esquema de cara el encuentro del domingo en Riazor. No podrá contar así con la que se había convertido en la brújula del equipo isleño. Amani acumulaba 1.079 minutos, siendo así la cuarta futbolista más utilizada de la plantilla.

El Deportivo gana así enteros en el partido. A pesar de que la posición en la tabla (quinto) convierte a su rival en favorito, son varios los factores que igualan la balanza: Riazor, donde el conjunto coruñés se hace fuerte; el cambio de entrenador, que siempre conlleva un periodo de adaptación; y una baja como la de Amani.