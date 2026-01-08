Ainhoa Marín: "Tenemos que mejorar la clasificación, es el principal objetivo"

Ainhoa Marín controla el balón durante el partido contra el Granada disputado en Riazor en esta temporada Carlota Blanco

Septiembre, octubre, noviembre y ahora diciembre. Por cuarto mes consecutivo, Ainhoa Marín fue escogida por la afición deportivista como la mejor jugadora del mes. Esta mañana recibió el premio Estrella Galicia y se mostró agradecida por ello. La '14' blanquiazul reconoció que espera mejorar la clasificación del año pasado y pone el foco en la agresividad sin balón.

Otro premio individual más. “La casa es más o menos grande, aun me caben (risas). Estoy muy contenta de estar aquí otra vez más, dar las gracias a Estrella Galicia, como siempre”.

Expectativas para 2026. “Queremos mejorar sobre todo a nivel de resultados. Creemos que es posible. Los objetivos están ahí, de cara al año pasado tenemos que mejorar la clasificación, es el principal objetivo”.

Aspectos a mejorar. “Sobre todo sin balón, creo que podemos ser más agresivas. Es la línea en la que queremos ir, sobre todo en casa, sentirnos fuertes ahí. Con balón estamos encontrándonos cada vez mejor, sobre todo jugando en casa. Tenemos que seguir en esa línea, tener confianza, encontrar espacios en los que nos sintamos cómodas y trabajar en esa línea”.

Expectativas a nivel personal. “Queremos acabar la primera vuelta sumando de tres. Este año espero mejorar a nivel de resultados lo que venimos haciendo. Haciendo un balance del año pasado, pienso que ha sido bueno, hemos crecido en muchos aspectos, pero creo que todavía podemos crecer más. Tenemos que mejorar, se puede y esperamos que sea este año”.

Costa Adeje Tenerife. “Con el cambio de entrenador, no sabemos muy bien qué va a pasar, aunque creo que van a seguir en la misma línea que en los últimos partidos porque tienen ciertos hábitos que es muy difícil cambiar en diez días. Espero a un rival con mucha calidad, tiene jugadores muy buenas. Personalmente me gustan mucho las extremos y también tienen una delantera muy potente. Espero a un Tenerife muy agresivo, con jugadoras de mucha calidad que nos van a hacer daño, pero estamos trabajando bien y pienso que vamos a dar la cara”.