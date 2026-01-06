Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

La exdeportivista Gaby García dejará el Atlético y pondrá rumbo a México

Tal y como ha anunciado FOX Sports, el Club América pagará la cláusula de la venezolana

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/01/2026 22:22
La exdeportivista Gaby García defiende a Ainhoa en el encuentro entre Deportivo y Atlético de Madrid
La exdeportivista Gaby García defiende a Ainhoa en el encuentro entre Deportivo y Atlético de Madrid
Carlota Blanco
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El mercado de invierno siempre trae a la Liga F alguna sorpresa que otra. En este caso, más que traer, se la lleva. La exdeportivista Gaby García, que militaba en el Atlético de Madrid desde la temporada 2023-24, se marcha a México. El Club América, tal y como ha adelantado FOX Sports, ejecutará la cláusula de la venezolana, que pondrá fin a su etapa como colchonera y se incorporará al conjunto mexicano de forma inminente. A sus 28 años, disputará así el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX con uno de los serios candidatos a alzarse con el título.

Gaby deja en el Atlético de Madrid una vacante difícil de suplir. La exdeportivista, que ya brilló con la elástica blanquiazul entre 2019 y 2021, estaba siendo uno de los principales pilares del conjunto de la capital. La venezolana aportará fortaleza al centro del campo del Club América, donde compartirá vestuario con las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero.

Hace ya cinco temporadas que Gaby no porta el escudo del Deportivo, no obstante, su legado se mantiene imborrable. Con 73 dianas, sigue siendo la segunda máxima goleadora de la historia del club, solo superada por Peke (84).

En una entrevista ofrecida a DXT Campeón en febrero de 2025, la mediocentro reconocía que ver cómo clubes grandes se fijan en ella, es algo “muy bonito”, sobre todo porque es la forma de ver que “el esfuerzo es recompensado”. Ahora, uno de los grandes de México paga su cláusula y Gaby dará un nuevo paso en su carrera deportiva.

Gaby García: “El Deportivo tiene que ser siempre de Primera”

Más información
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los cuatro equipos de Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, tienen un 80% de opciones de medirse al Dépor en la Copa

Octavos con sabor a grandeza
Redacción
Benedetti, presentado con la UD Las Palmas

La burocracia frena a la UD Las Palmas
Armando Palleiro
Doué, que acababa de entrar en el campo, celebra su gol ante el Dépor en la victoria del Castellón en Riazor (1-3)

La segunda unidad de los rivales noquea al Dépor
Zeltia Regueiro
Aficionados del Dépor en el partido ante el Mallorca

Más de 13.000 socios ya han confirmado su asistencia al partido de Copa del Rey
Zeltia Regueiro