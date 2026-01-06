La exdeportivista Gaby García dejará el Atlético y pondrá rumbo a México

La exdeportivista Gaby García defiende a Ainhoa en el encuentro entre Deportivo y Atlético de Madrid Carlota Blanco

El mercado de invierno siempre trae a la Liga F alguna sorpresa que otra. En este caso, más que traer, se la lleva. La exdeportivista Gaby García, que militaba en el Atlético de Madrid desde la temporada 2023-24, se marcha a México. El Club América, tal y como ha adelantado FOX Sports, ejecutará la cláusula de la venezolana, que pondrá fin a su etapa como colchonera y se incorporará al conjunto mexicano de forma inminente. A sus 28 años, disputará así el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX con uno de los serios candidatos a alzarse con el título.

Gaby deja en el Atlético de Madrid una vacante difícil de suplir. La exdeportivista, que ya brilló con la elástica blanquiazul entre 2019 y 2021, estaba siendo uno de los principales pilares del conjunto de la capital. La venezolana aportará fortaleza al centro del campo del Club América, donde compartirá vestuario con las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero.

Hace ya cinco temporadas que Gaby no porta el escudo del Deportivo, no obstante, su legado se mantiene imborrable. Con 73 dianas, sigue siendo la segunda máxima goleadora de la historia del club, solo superada por Peke (84).

En una entrevista ofrecida a DXT Campeón en febrero de 2025, la mediocentro reconocía que ver cómo clubes grandes se fijan en ella, es algo “muy bonito”, sobre todo porque es la forma de ver que “el esfuerzo es recompensado”. Ahora, uno de los grandes de México paga su cláusula y Gaby dará un nuevo paso en su carrera deportiva.