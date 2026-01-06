El muro psicológico del Deportivo después de comerse las doce uvas

Zaremba y Olaya en el primer encuentro del 2025 C.A. Tenerife

Uno siempre quiere empezar el año con buen pie. Aunque la modificación del dígito no sea más que un cambio significativo en el aspecto deportivo, al término de las doce uvas, la ilusión por entrar en el año nuevo de una buena manera siempre inunda en la mayoría de las mentes. Es probable que en el caso de las jugadoras del Deportivo no sea menos. Sobre todo si se tienen en cuenta las dinámicas de las últimas seis temporadas, en las que el equipo blanquiazul solo ha sido capaz de lograr una victoria en el primer partido del año.

El destino, a veces caprichoso, ha querido que el conjunto dirigido por Fran Alonso dé el primer paso del año en Liga F ante el mismo rival que en 2025. Lo hará, además, justo 365 días después, aunque el escenario será distinto. Y la tendencia, también. El Deportivo regresará a la competición oficial tras el parón navideño frente al Costa Adeje Tenerife, en Riazor (domingo, 12.00 horas). Después de finalizar el año con doble derrota contra la Real Sociedad —una en liga (3-0) y otra en Copa de la Reina (1-4)—, retomar la senda de la victoria y, sobre todo, de las buenas sensaciones, es el objetivo principal.

Un triunfo podría maquillar además una estadística que no invita al optimismo. Porque la realidad es que al Dépor se le atraganta el primer duelo del año. El próximo domingo será la cuarta vez que la escuadra blanquiazul trata de arrancar el año con victoria en la máxima categoría del fútbol español.

Lo intentó por primera vez en 2020, en la campaña que supuso su estreno en primera división. En el día de Reyes, el cuadro entrenado en aquel entonces por Manu Sánchez, empató en su visita al Valencia (1-1). Peke abrió la lata, pero Alejandra Serrano evitó que el Deportivo se llevase el triunfo como regalo. Fue la única vez que el conjunto coruñés puntuó en la máxima categoría en el primer partido del año.

El 5 de enero de 2021, año en el que se consumó el descenso de categoría, el Granadilla Tenerife le endosó un 4-1; un resultado que empeoraría en 2025, también ante un equipo tinerfeño, el Costa Adeje. Era el cuarto partido con Fran Alonso en el banquillo blanquiazul y todavía había muchos automatismos que asimilar. Aunque al término del envite el electrónico reflejaba una goleada (5-1), la realidad es que la primera parte del Deportivo invitó al optimismo. Incluso el equipo herculino empezó mandando en el marcador merced al primer gol de Henar como deportivista. Pero al cuadro isleño le bastaron 45 minutos para hacer cinco tantos y mandar a la escuadra blanquiazul al rincón de pensar.

Un perdón que acabó por costar una dura goleada Más información

Categoría de plata

Desde que el Deportivo descendió a segunda división en 2021, estuvo tres años con el objetivo de recuperar su plaza en la máxima categoría entre ceja y ceja. Empezó 2022 de la misma forma que un año antes: con derrota, esta vez en el campo del Espanyol (2-0).

El primer partido del año parecía convertirse en una especie de muro psicológico que las blanquiazules no lograban tirar. Hasta el 7 de enero de 2023, cuando Carlota Suárez (actual jugadora del Costa Adeje Tenerife que regresará a Riazor el domingo) y Charle pusieron punto y final al gafe ante el Alba Fundación (2-1). O más bien punto y seguido. Porque esa fue la última vez que el Dépor se llevó los tres puntos en el primer duelo después de comerse las doce uvas. 365 días más tarde, en el año que supuso el regreso a Liga F, el Deportivo empató frente al Alba Fundación (0-0).

Otra historia

El partido del 11 de enero de 2025 está lejos de servir como referencia de lo que puede ocurrir el próximo domingo en Riazor. El Deportivo ya no es el novato de la competición y parece estar más cerca de encontrar el camino a seguir.

Llegará además el Costa Adeje Tenerife en una situación similar a la que atravesó el Dépor en el curso pasado. El pasado 15 de diciembre, el equipo tinerfeño confirmaba la salida de Eder Maestre (que ya firmó con el London City Lionesses) y catorce días más tarde, anunciaba la llegada de Yerai Martín.

El próximo rival del Deportivo en liga y su entrenador separan sus caminos Más información

El técnico guipuzcoano se estrenará en Riazor. Donde el equipo herculino sabe hacerse fuerte. Así es que, solo cuatro equipos han sumado más puntos que las blanquiazules (12) en sus respectivos estadios: Barcelona (21), Real Madrid (21), Real Sociedad (16) y Atlético de Madrid (14).

Puede que sea la oportunidad idónea para que el Deportivo se suba en la ola que le permita dejar atrás, de forma definitiva, ese vaivén de sensaciones. También de empezar el año con buen pie. Quién sabe si alguna de las blanquiazules se comió las uvas debajo de la mesa para buscar la prosperidad del equipo. El domingo podrán confirmar si tal ritual surte efecto.