Dépor Femenino

Cuatro jugadoras del Dépor superan la barrera de los 1.000 minutos

Ainhoa Marín lidera el cuarteto que completan Inês Pereira, Merle Barth y Olaya Rodríguez

Israel Zautúa
Israel Zautúa
04/01/2026 17:28
Ainhoa Marín, durante el Deportivo-Athletic Club
Ainhoa Marín, durante el Deportivo-Athletic Club
Quintana
Ainhoa Marín lidera el cuarteto de jugadoras del Deportivo que superan la barrera de los 1.000 minutos, cuando resta una jornada para que se cierre la primera vuelta de la Liga F. Un selecto club en el que solo entran otras tres compañeras suyas, la guardameta Inês Pereira, la defensa Merle Barth y la centrocampista Olaya Rodríguez

Además de ser la máxima realizadora blanquiazul, con cinco dianas, Ainhoa Marín es la única integrante de la plantilla que ha disputado los catorce encuentros de la competición liguera. Fran Alonso ha concedido la titularidad a la delantera catalana en todas las jornadas y solo le dio descanso en el tramo final de dos partidos. Fue cambiada en el minuto 80 de la derrota en el campo del Barcelona (8-0) en la décima jornada, así como en el tiempo de descuento del triunfo sobre el Levante (1-0) una cita después. Así, la artillera ha disputado 1.249 minutos de los 1.260 posibles.

Cinco futbolistas tan solo han completado todos los minutos en las catorce jornadas disputadas en la Liga F. Se trata de las porteras Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (Eibar), así como las defensas Sandra Villafañe (Madrid CFF) y Nerea Nevado (Athletic Club) y la centrocampista Patri Gavira (Costa Adeje Tenerife).

En el Dépor, por detrás de Ainhoa Marín se encuentra otra indiscutible para Fran Alonso, la portuguesa Inês Pereira. La portera lo ha jugado absolutamente todo, menos la visita a Alhama en la sexta jornada. Una semana antes, en la derrota frente al Madrid CFF (1-2), notó unas molestias en su pierna derecha. Aunque viajó a Murcia para la siguiente cita, se quedó en el banquillo con un vendaje en su pierna. Trece partidos como titular, todos completos, para sumar 1.170 minutos en el torneo liguero.

Inês Pereira

Inês Pereira: "Al estar tan cómoda en esta ciudad, tener que dejarlo es algo que me va a costar"

La tercera blanquiazul en cuanto a minutos es la líder de la retaguardia, Merle Barth. La central alemana, que el pasado 2 de julio firmó con el Deportivo, procedente del Atlético de Madrid, se ha erigido en un pilar fundamental en la zaga. Solo se ha perdido un encuentro de liga, acumula doce titularidades y ha completado todos los minutos en once partidos para alcanzar los 1.096.

Completa el club de los 1.000 minutos Olaya Rodríguez (1.014), quien, en su segunda campaña como deportivista, lleva trece partidos, doce de inicio.

