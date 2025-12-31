El 2025 del Dépor (III) | El Femenino busca consolidarse y crecer en la Liga F

Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor Carlota Blanco

Dicen que lo difícil en el deporte de élite no es llegar, sino mantenerse. Para el Deportivo, ya no tuvo nada de sencillo el alcanzar la máxima categoría del fútbol español, pero para consolidarse en ella, ha pasado por un año entero de apretar los dientes, sudar la gota gorda y, en ocasiones, hasta cruzar los dedos.

El inicio de 2025 vino cargado de trabas. Tras la salida de Irene Ferreras, tocaba interiorizar cuanto antes los automatismos que Fran Alonso traía debajo del brazo. Uno de los palos más duros llegó en el primer partido del año, ante el Costa Adeje Tenerife. El equipo isleño le endosó a las blanquiazules un 5-1 que hizo tambalearse los pocos cimientos que había. El tiempo era justo. Las jornadas de Liga F avanzaban, los puntos se escapaban y el Deportivo veía cómo la zona peligrosa le respiraba en la nuca.

Fue ahí cuando el conjunto coruñés puso la directa hacia la salvación. Con la victoria ante el Levante en Riazor inició una racha positiva que duró seis encuentros; seis jornadas sin conocer la derrota, dejando sin los tres puntos a equipos como Atlético de Madrid o Real Sociedad. Sin esa buena dinámica, la plaza en primera división parecía perdida. Aun así, hubo que sufrir hasta la recta final. La salvación no se certificó hasta la penúltima jornada, ante el Sevilla.

Quizás el destino tenía preparadas muchas cosas para el Deportivo. Como que Elyse Bennett, el fichaje invernal que no terminó de cuajar, marcase su primer gol para certificar la permanencia en el tiempo extra de partido. 5.093 personas vibraron en Riazor con aquella diana que hacía soñar con cosas grandes. Porque el Deportivo había llegado, pero también había logrado lo más complicado: mantenerse.

El verano estuvo marcado por la exigencia a nivel de club. La entidad coruñesa quiso dar un paso más y consiguió el traspaso de Olaya Rodríguez, que ya había jugado como cedida, o la prórroga de los préstamos de Inês Pereira y Marina Artero. Firmó también a futbolistas de renombre como Barth o Espe Pizarro para dar un salto de calidad a la plantilla y redoblar la apuesta de ese vinilo en Abegondo: “Nuestra visión, estar en el top 8 de la Liga F”.

La pretemporada animó a una afición que vio como su equipo iba muy en serio. Pero la cosa se torció con el inicio de la competición oficial. El conjunto dirigido por Fran Alonso arrancó en Riazor con un empate de nervios contra el Badalona.

La presión surtió el efecto contrario y se convirtió en una losa que el Dépor no logró sacarse de encima hasta la jornada 3, cuando venció al Athletic Club. Desde esa, el conjunto herculino vive montado en una especie de montaña rusa de sensaciones. En Riazor, el equipo cumple, es en los partidos a domicilio donde genera más dudas que certezas. Para 2026 se queda como pendiente una asignatura obligatoria para aprobar el curso con buena nota.