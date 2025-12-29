Luces y sombras de los fichajes estivales

Barth en el encuentro ante el Badalona Germán Barreiros

El parón navideño puede que se haga eterno. El Deportivo no volverá a competir hasta el domingo 11 de enero, cuando reciba al Costa Adeje Tenerife en la jornada 15 de Liga F. Ahora bien, estas semanas sirven para frenar, bajar revoluciones y hacer un pequeño balance de las cosas que han funcionado en este primer tramo de liga. Y también de las que no. Los fichajes pueden ser un buen punto de partida.

El mercado de verano dejó buenas sensaciones al deportivismo y la pretemporada se encargó de confirmarlas. Kevin Cabado, director deportivo, detalló al cerrarse la ventana estival que la mayoría de las jugadoras que firmaron por el conjunto herculino eran las primeras opciones a las que acudieron para reforzar la plantilla. Parecía que no había mejor explicación para confirmar que el mercado de fichajes había sido bueno. Ahora solo faltaba ratificarlo sobre el verde, en competición oficial.

1. Merle Barth

Fue la primera en subirse al barco deportivista tras el fichaje de Olaya, que ya había disputado la temporada pasada con la elástica blanquiazul como cedida. El 2 de julio, la entidad herculina anunció la incorporación de la central alemana. Llegó libre, procedente del Atlético de Madrid y firmó por un año.

El cartel de presentación en cuanto a cualidades era inmejorable. Eran las lesiones las que generaban las dudas. Los problemas físicos le habían impedido triunfar en el conjunto colchonero, pero en el primer tramo liguero con el Deportivo, Barth parece haber dejado atrás lo que en su día supuso un infierno para ella. Se adueñó del puesto en la zaga hasta el punto de convertirse en la tercera jugadora del equipo con más minutos en competición liguera con 1.096, solo por detrás de Inês (1.170) y Ainhoa (1.249).

Es una fija para Fran Alonso merced a su bien hacer. Su rendimiento traza una línea ascendente y su comodidad y confianza es cada vez mayor. Está llamada a liderar la defensa blanquiazul.

2. Espe Pizarro

Solo un día después de anunciar a Merle Barth, llegó Espe Pizarro, también libre tras finalizar contrato con el Eibar. El fichaje que ilusionaba al deportivismo. Y si la alemana logró encontrar su sitio y dejar atrás las lesiones, la charrúa recorre el camino inverso, al menos por ahora. La afición blanquiazul todavía no ha podido disfrutar del tridente soñado para esta campaña, compuesto por Espe, Ainhoa y Millene.

Tras disputar 25 minutos en la primera jornada liguera, una lesión muscular le privó de ganar estabilidad. Reapareció ocho partidos después, ante su exequipo y comenzó a dejar destellos de su calidad. Un rendimiento que terminó por certificar contra el Levante en Riazor, en la undécima fecha liguera. Parecía ver la luz al final del túnel, pero otra lesión muscular le volvió a apartar de los terrenos de juego.

Su primer tramo de la temporada deja sentimientos encontrados. Los problemas físicos le están privando de demostrar todo su potencial, ese que fue dejando patente en los 179 minutos que ha podido jugar. Al 2026, Espe Pizarro seguramente le pida mantener alejadas las lesiones; la calidad, la trae de serie.

Espe Pizarro en el Dépor-Levante Germán Barreiros

3. Sara Extremera

Procedente del Real Madrid B llegó, unos días más tarde que Espe Pizarro, Sara Extremera. Kevin Cabado ya había avisado de que el lateral izquierdo era una posición que había que reforzar tras la salida de Pancha Lara. Y esa fue la razón por la que el Dépor firmó el fichaje de una Extremera que aterrizaba en A Coruña con el reto de asentarse en la máxima categoría del fútbol español.

Todo se quedó en un intento. O ni eso. El 10 de septiembre, cuando tan solo habían discurrido dos jornadas de liga, el club coruñés sorprendió a la afición al anunciar el traspaso de la catalana al Badalona Women.

Sin ni siquiera haber debutado, Extremera se marchó al conjunto catalán, en el que, cumplido el primer tramo del curso, tampoco parece haber encontrado su sitio, pues solo acumula seis minutos.

4. Colette Cavanagh

El mercado de verano estaba siendo movido. El 9 de julio, el Deportivo hacía oficial la incorporación de Colette Cavanagh, procedente del Celtic de la Premier League de Escocia. La futbolista de Glasgow firmaba así hasta junio de 2027. La entidad coruñesa la presentó en su día como lateral zurda, sin embargo, durante la mayor parte de su carrera, se desempeñó como mediocentro.

Pasadas las primeras catorce jornadas, la escocesa no cuaja en el equipo. Solo ha disputado cuatro partidos, aunque sus apariciones se reducen a minutos residuales. El nivel de la Liga F, así como su adaptación, parecen estar siendo los principales inconvenientes para una futbolista a la que Fran Alonso conocía bien de su etapa en el Celtic.

La lesión de Monteagudo, de larga duración, parecía el aliciente perfecto para que Cavanagh entrase en los planes del técnico blanquiazul. Pero ahora, la lateral viguesa está a dos semanas de empezar a pisar el verde y los minutos de la escocesa siguen brillando por su ausencia. Sorprende su poca participación, sobre todo por ser un fichaje que llega con “carta de recomendación”, pues el técnico madrileño coincidió con ella en el Celtic.

Cavanagh en el Teresa Herrera, ante el Braga Quintana

5. Marisa García

Fue la última en subirse al tren blanquiazul. En calidad de cedida, eso sí. El Real Madrid vio la posibilidad de que una de sus joyas de la cantera se foguease en la máxima categoría con el Deportivo. La delantera firmó una pretemporada ilusionante con goles y un juego de espaldas prometedor. No obstante, le quedaba hacer lo más complicado: asentarse en Liga F.

En pretemporada encontró el gol con una facilidad pasmosa; en competición oficial le costó más. La tercera eliminatoria de Copa de la Reina, la primera para el Dépor, le sirvió para recuperar la confianza con un doblete al Guiniguada Apolinario. Así fue que nueve días más tarde, se estrenó como goleadora en Liga F.

Sus cualidades invitan al positivismo, pero la adaptación a una competición como lo es la primera división española requiere de paciencia.

+ Paula Monteagudo y Elena Vázquez

A todas las anteriores se sumaron Paula Monteagudo y Elena Vázquez. No fueron fichajes como tal, sino que dieron el salto desde el filial blanquiazul. A principios de junio, el Deportivo anunció que ambas pasaban a ser jugadoras del primer equipo a todos los efectos.

Monti, pieza clave en el ascenso del filial, ya se había estrenado en convocatorias en el ejercicio 2024-25, sin embargo, su debut no se dio hasta la presente temporada. Se adueñó del carril izquierdo y su progresión estaba trazando una línea ascendente cuando una lesión de larga duración la apartó del verde. En 2026, se espera su regreso.

Elena, que ya había debutado en la campaña anterior, está viendo como su protagonismo va de más a menos. No obstante, su juventud permite ser pacientes con una de las joyas de la cantera.