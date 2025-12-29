Mi cuenta

Dépor Femenino

El Dépor pone a la venta un paquete para asistir a todos los partidos de la segunda vuelta por 20 euros

La propuesta no exige ser Soci@ Amig@ y el club coruñés añade que es posible comprar hasta cinco packs con un descuento progresivo

Eder Pereira
Eder Pereira
29/12/2025 12:19
PIña de las jugadoras del Dépor, con Paula Monteagudo saltando a la izquierda, tras marcar en Riazor al DUX Logroño
PIña de las jugadoras del Dépor, con Paula Monteagudo saltando a la izquierda, tras marcar en Riazor al DUX Logroño
Germán Barreiros
El Deportivo ha puesto a la venta un paquete que permite asistir a todos los partidos de la segunda vuelta del Dépor femenino en Riazor por 20 euros. La propuesta no exige ser Soci@ Amig@ y funciona mediante un código promocional que se canjea cada vez que se retira la entrada para cada encuentro. El club añade que es posible comprar hasta cinco packs con un descuento progresivo.

El paquete reúne los siete partidos que el equipo jugará en casa en la segunda mitad de la Liga F. Entre ellos figuran dos de los rivales más potentes de la categoría, Real Madrid y Barcelona, además de Sevilla, Eibar, Alhama, Real Sociedad y Espanyol. El periodo para adquirirlo está abierto hasta el 30 de enero de 2026 a través de la web oficial del club coruñés.

Monteagudo celebra una diana con el club herculino

El parón le vendrá de perlas al Dépor Abanca para recuperar efectivos

Más información

El Dépor Abanca ocupa actualmente la décimo tercera posición en la Liga F, con siete puntos de margen sobre la zona de descenso. En este contexto, el club intenta incentivar la asistencia en Riazor para aumentar el apoyo al equipo femenino en un tramo de la temporada en el que busca estabilizarse en la clasificación y evitar complicaciones en la parte baja de la tabla.

El Deportivo femenino continúa de vacaciones debido al parón navideño. El equipo dirigido por Fran Alonso volverá a los entrenamientos el sábado 3 de enero en Abegondo, punto de partida para preparar el regreso de la Liga F. La competición se retomará el domingo 11 de enero a las 12.00 horas en el estadio de Riazor con la visita del UD Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado, en un partido correspondiente a la jornada 15.

