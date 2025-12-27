El parón le vendrá de perlas al Dépor Abanca para recuperar efectivos

Monteagudo celebra una diana con el club herculino RCD

El parón navideño podría suponer un punto de inflexión positivo para un Deportivo Abanca que precisa dar un salto de calidad en su rendimiento para evitar un final de curso tenso.

Aunque actualmente el cuadro dirigido por Fran Alonso ocupa la decimotercera plaza en la clasificación, con un colchón de siete puntos sobre los puestos de descenso, las blanquiazules miran hacia arriba en la tabla.

En este sentido, la recuperación de jugadoras importantes en la primera vuelta aparece como un factor a favor de cara al regreso a la competición en enero.

La atacante Espe Pizarro ya retornó a la actividad en el encuentro de Copa de la Reina ante la Real Sociedad, en la eliminación herculina por 1-4, al saltar al terreno de juego en el minuto 79 en lugar de Millene.

La uruguaya, que se perdió las primeras ocho jornadas debido a problemas físicos, padeció a inicios de diciembre otra lesión en el recto femoral. Unas dolencias que parecen ya por fortuna olvidadas.

Paula Monteagudo, que estaba siendo titular indiscutible en el carril izquierdo, también se encuentra muy próxima a su reaparición.

Una rotura en la fascia del pie derecho padecida a inicios de noviembre apartó a la viguesa de la actividad por un período estimado de unos tres meses; si su recuperación discurre con normalidad muy pronto podrá estar de vuelta a las órdenes de Fran Alonso de cara a la segunda parte de la competición.