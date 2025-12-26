Mi cuenta

Yohana ha salido reforzada de la Copa

A pesar de la eliminación del Deportivo ante la Real Sociedad

Armando Palleiro
Armando Palleiro
26/12/2025 19:53
Yohana, en un entrenamiento en Abegondo
Yohana, en un entrenamiento en Abegondo
La meta deportivista Yohana, suplente habitual de Inês Pereira, dejó constancia de su buen hacer en la reciente eliminatoria de Copa de la Reina ante la Real Sociedad. 

A pesar de la eliminación de las herculinas y del abultado marcador de 1-4, la portera toledana realizó destacadas intervenciones con el 0-2 en contra que evitaron una goleada que pudo ser más severa. 

El propio entrenador del cuadro coruñés, Fran Alonso, tuvo palabras de elogio para la cancerbera, que demostró estar preparada para cuando el equipo la necesite en la Liga F. 

“El partido no es fácil para Yohana, siempre entrena a mucho nivel, se lo pone difícil a la otra portera. Le ha tocado, confiamos en ella igual que cuando juega Inês, nos da personalidad, lleva mucho tiempo en el club, habla muy bien desde atrás… Es una pena la cantidad de goles porque ha tenido un buen partido. De aquí a final de temporada estoy seguro de que va a tener más oportunidades”, opinó el míster. 

Su propia compañera Inês Pereira reflejó en una entrevista reciente con este medio su convicción de que su compañera posee un nivel más que notable. 

“Ella trabaja muy bien, pero llegan los partidos y suelo jugar yo. Y cuando tiene la oportunidad, lo hace genial, pero también por eso, porque entrena a su mejor nivel y entrena como si fuera a jugar. No te voy a decir que prefiero que juegue ella pero trabajamos muy bien, ambas a nuestro mejor nivel”, dijo.

Inês Pereira: "Al estar tan cómoda en esta ciudad, tener que dejarlo es algo que me va a costar"

