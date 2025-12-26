Mi cuenta

Dépor Femenino

Contra el recorte médico

Varios conjuntos de la Liga F han sido multados este curso por no disponer de galeno, mientras Dépor, Real Madrid y Real Sociedad lo consideran innegociable

Esther Durán
26/12/2025 07:50
Los servicios médicos del Dépor atienden a la portera Inês Pereira esta temporada
Los servicios médicos del Dépor atienden a la portera Inês Pereira esta temporada
GERMÁN BARREIROS
Los recortes económicos están llegando esta temporada a la Liga F, el escalón más alto del fútbol femenino a nivel nacional, con la carencia en varios encuentros de personal médico que vele por el bienestar de las jugadoras profesionales.

En este sentido, varios clubes han sido sancionados por no disponer de un galeno en los encuentros de la máxima categoría este ejercicio. Sin ir más lejos, en el pasado mes de noviembre cuatro escuadras como Levante, Levante Badalona, Dux Logroño y el Granada fueron sancionadas por el Comité de Disciplina de la Liga Profesional Femenina. Todos ellos recibieron una multa por “incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias. (No presenta médico, habiendo sido apercibido en anteriores jornadas)”.

El propio Madrid Club de Fútbol también ha sido apercibido porque no presentó personal médico en su envite ante el Alhama. La sanción tiene que ver con el incumplimiento del Artículo 133 del Código Disciplinario que dice literalmente que “el incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, con excepción de las específicas calificadas como de carácter grave o muy grave, será, sancionado como infracción leve y se impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente Ordenamiento, de multa en cuantía de hasta 602 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta dos meses o de al menos dos encuentros, o clausura de hasta un partido”.

Este tipo de infracciones se llevan produciendo en la división de oro del fútbol femenino desde inicios de campaña por una diferente interpretación de la norma entre la Liga F y la Real Federación Española de Fútbol.

El ente federativo hace hincapié en que en su artículo 15 de las bases de competición de la Primera división figura que “los clubes, con carácter obligatorio, deberán tener adscrito a la plantilla, mediante la correspondiente licencia, a un médico colegiado que deberá estar presente en todos los dispute el club, así como en todos los entrenamientos, y deberá de asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje, entre otras”.

En el mismo artículo añade que “en la categoría del Campeonato de Liga de Primera división femenina será obligada la presencia de un médico durante la totalidad de los partidos oficiales y previsto por el equipo local, o el que juegue como local cuando un partido se dispute en campo neutral. Además, OK carácter obligatorio, en todos los partidos deberá estar presente una ambulancia de soporte vital avanzado desde una hora antes del inicio de los encuentros y hasta pasados quince minutos desde la finalización de los mismos”.

Por su parte, desde la Liga F en su día se trató esta cuestión entre los clubes y entonces se consideró que esta función en cada partido podía ser cubierta en ambos equipos por el médico que actuase como local, con el objetivo de ahorrar costes en viajes. El Deportivo de La Coruña, en su afán por proteger al máximo la integridad de sus futbolistas, no ha aceptado —junto a otros clubes como Real Madrid o Real Sociedad— la posibilidad de renunciar a la figura del médico ni siquiera cuando el equipo actuase a domicilio.

