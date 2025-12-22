Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Casi dos semanas de descanso para el Dépor, que volverá al trabajo el 3 de enero

El equipo de Fran Alonso retomará la competición en la Liga F el domingo 11 de enero a las 12.00 horas en Riazor ante el Costa Adeje Tenerife

Eder Pereira
Eder Pereira
22/12/2025 18:59
Samara Ortiz, lateral del Dépor, pugna con Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad
Samara Ortiz, lateral del Dépor, pugna con Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad
Patricia G. Fraga
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Deportivo femenino cierra el año 2025 con un amplio respiro coincidiendo con el parón navideño. La derrota por 1-4 ante la Real Sociedad en Riazor, que supuso la eliminación en la Copa de la Reina, puso fin a un primer tramo de temporada que desemboca ahora en casi dos semanas completas de descanso.

El equipo volverá a los entrenamientos el sábado 3 de enero en Abegondo, punto de partida para preparar el regreso de la Liga F. La competición se retomará el domingo 11 de enero a las 12.00 horas, de nuevo en el estadio de Riazor, con la visita del Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado, en un partido correspondiente a la jornada 15.

Fran Alonso en el partido de Copa de la Reina entre Deportivo y Real Sociedad

Fran Alonso: "Nos vamos con un resultado abultado que creo que no es merecido"

Más información

El Dépor llega al parón como décimo tercer clasificado, con trece puntos en catorce jornadas y un margen de siete puntos sobre el descenso. El DUX Logroño marca esa zona con seis puntos, mientras que el Levante cierra la tabla con solo dos. Ese pequeño colchón se explica en parte por las dos victorias en casa ante Granada (2-0) y Levante (1-0) que consiguió el equipo blanquiazul en los últimos cinco partidos de liga. Como visitante perdió los otros tres, pero los triunfos en Riazor permitieron abrir un hueco que ahora le da algo de oxígeno.

Parte médico

El descanso también permitirá al cuerpo técnico de Fran Alonso recuperar futbolistas que fueron baja en el último encuentro. Paula Monteagudo, carrilera zurda, se quedó fuera por una lesión que, según el entrenador, aún necesitaba “un par de semanas”. Más cerca del regreso está Espe Pizarro, que “ya entrena con el grupo”, tal y como adelantó Fran Alonso antes del enfrentamiento copero frente a la Real Sociedad.

Fran Alonso en el partido de Copa de la Reina entre Deportivo y Real Sociedad

Fran Alonso: "Nos vamos con un resultado abultado que creo que no es merecido"

Más información

La situación más delicada es la de Henar Muiña. La mediocentro asturiana sigue en el dique seco por una lesión en el tendón proximal de los isquiotibiales derechos. El club señaló a inicios de diciembre que su ausencia no sería inferior a doce semanas, por lo que la vuelta de la centrocampista todavía se proyecta a largo plazo.

El Dépor aprovechará este parón para recuperar energía antes de un inicio de 2026 que exigirá un salto competitivo contra Costa Adeje Tenerife, Badalona y sobre todo DUX Logroño, un partido ante un rival directo que está fijado para el fin de semana del 24-25 de enero.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mella, Diego Villares y Davo celebran un gol contra la Ponferradina en la 2023-24

El enero imposible que forjó el último ascenso del Deportivo
Jorge Lema
Loureiro, durante el Andorra-Dépor

La alerta amarilla en el Dépor por las tarjetas se mantiene para el inicio de 2026
Israel Zautúa
Acción ofensiva de Paul Jorgensen en el partido en Cartagena

Curiosidades, similitudes y vidas cruzadas en las dos grandes rachas del Leyma Coruña
Chaly Novo
Miguel Ángel Ramírez posa con Fábio Silva, jugador del Borussia Dortmund que visitó a sus excompañeros del club canario

Las Palmas firmará "un extremo y un delantero cedido de Primera" en enero
EFE