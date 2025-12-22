Casi dos semanas de descanso para el Dépor, que volverá al trabajo el 3 de enero

Samara Ortiz, lateral del Dépor, pugna con Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad Patricia G. Fraga

El Deportivo femenino cierra el año 2025 con un amplio respiro coincidiendo con el parón navideño. La derrota por 1-4 ante la Real Sociedad en Riazor, que supuso la eliminación en la Copa de la Reina, puso fin a un primer tramo de temporada que desemboca ahora en casi dos semanas completas de descanso.

El equipo volverá a los entrenamientos el sábado 3 de enero en Abegondo, punto de partida para preparar el regreso de la Liga F. La competición se retomará el domingo 11 de enero a las 12.00 horas, de nuevo en el estadio de Riazor, con la visita del Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado, en un partido correspondiente a la jornada 15.

El Dépor llega al parón como décimo tercer clasificado, con trece puntos en catorce jornadas y un margen de siete puntos sobre el descenso. El DUX Logroño marca esa zona con seis puntos, mientras que el Levante cierra la tabla con solo dos. Ese pequeño colchón se explica en parte por las dos victorias en casa ante Granada (2-0) y Levante (1-0) que consiguió el equipo blanquiazul en los últimos cinco partidos de liga. Como visitante perdió los otros tres, pero los triunfos en Riazor permitieron abrir un hueco que ahora le da algo de oxígeno.

Parte médico

El descanso también permitirá al cuerpo técnico de Fran Alonso recuperar futbolistas que fueron baja en el último encuentro. Paula Monteagudo, carrilera zurda, se quedó fuera por una lesión que, según el entrenador, aún necesitaba “un par de semanas”. Más cerca del regreso está Espe Pizarro, que “ya entrena con el grupo”, tal y como adelantó Fran Alonso antes del enfrentamiento copero frente a la Real Sociedad.

La situación más delicada es la de Henar Muiña. La mediocentro asturiana sigue en el dique seco por una lesión en el tendón proximal de los isquiotibiales derechos. El club señaló a inicios de diciembre que su ausencia no sería inferior a doce semanas, por lo que la vuelta de la centrocampista todavía se proyecta a largo plazo.

El Dépor aprovechará este parón para recuperar energía antes de un inicio de 2026 que exigirá un salto competitivo contra Costa Adeje Tenerife, Badalona y sobre todo DUX Logroño, un partido ante un rival directo que está fijado para el fin de semana del 24-25 de enero.