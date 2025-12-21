La crónica | El Deportivo se despide de 2025 y también de la Copa de la Reina (1-4)

Millene en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad de Copa de la Reina Patricia G. Fraga

Marcharse al parón navideño con la sensación de tener muchos deberes encima del escritorio o con la tranquilidad de que las tareas se van aligerando y el curso se encamina. El Dépor lo intentó ante una Real Sociedad que volvió a demostrar estar varios escalones por encima. Las notas se ponen a final de curso. Por lo pronto, el equipo coruñés cierra el 2025 diciendo adiós a la Copa de la Reina y deseando que llegue un 2026 en el que todas las sombras que existen ahora se conviertan en luz.

Con el pitido inicial, el Deportivo quiso tantear a una Real Sociedad que buscó dejar claro que es uno de los equipos candidatos a plantarse en la final de la Copa de la Reina. Tardó 8 minutos en convertir ese anhelo en gol. Intza, con un tiro cruzado imposible para Yohana, le hizo saber al conjunto blanquiazul que soñar con el billete para los cuartos de final no iba a ser suficiente.

La Real le permitía a las blanquiazules salir con el balón jugado. Pero hasta un punto. En la línea divisoria parecía existir una especie de muro invisible que el equipo herculino no era capaz de rebasar. Ni con balones en largo, ni con triangulaciones, ni siquiera con las conducciones eléctricas de una Ainhoa Marín que estaba a todo: defender, atacar y dar indicaciones.

La movilidad interior de la escuadra visitante, unida a la calidad de sus jugadoras, provocaba unos desajustes defensivos que el Deportivo buscaba suplir con agresividad. En una de esas recuperaciones fruto del corazón, más que de la cabeza, tuvo Bárbara el empate. Se plantó delante de Arrula y buscó una vaselina que apenas amedrentó a la meta ‘txuri-urdin’.

La ocasión de la extremo zaragozana pareció servirle al cuadro dirigido por Fran Alonso para ganar confianza. Fue así como, poco a poco, comenzó a pisar más el área rival, aunque sin demasiada claridad. El terreno de juego, que en los primeros compases parecía estar inclinado hacia la portería defendida por Yohana, se había estabilizado. La guerra estaba en el centro del campo.

Poco tuvo que ver la primera parte con aquel asedio que la Real consiguió en Zubieta hacía apenas una semana. Pero, cosas del fútbol, a veces caprichoso, en el envite de Liga F el equipo vasco se marchó al descanso sin haber abierto la lata; en Riazor, lo consiguió en la única clara que tuvo en el primer acto.

Misma historia

A punto estuvo de iniciar la segunda mitad de la misma forma que la primera. Tras un resbalón de Artero, Cecilia se plantó sola delante de Yohana. Pero esta vez, la meta blanquiazul echó el cerrojo. De esa buena parada, llegó otra ante Edna Imade. Yohana era la encargada de mantener con vida a un Dépor que ya empezaba a conceder demasiado.

Perdonó una; perdonó dos. Pero a la tercera, la delantera internacional española puso el 0-2 en el electrónico con un cabezazo que hizo justicia a su poderío físico. El billete para los cuartos cada vez se alejaba más.

Yohana se hizo enorme para evitar el tercero de la Real Sociedad hasta en dos remates en una misma ocasión. Salvó dos remates a bocajarro tan cantados que algunas jugadoras visitantes ya celebraban el gol.

Reacción a medias

Buscó la reacción Fran Alonso en el banquillo. Vera, Lucía Martínez y Lucía Rivas ingresaron para tratar de encontrar un tanto que metiese al Deportivo en el banquillo. Dicho y hecho. Paula Gutiérrez buscó un disparo lejano lleno de intención. El esférico salió como un misil directo a la escuadra izquierda de la meta defendida por Arrula, pegó en la madera y se coló dentro.

La de Paula fue la diana de la esperanza y de la reacción. Por delante había 20 minutos para certificarlo. A punto estuvo de conseguirlo Millene en la siguiente acción. Pero poco duró el intento.

Lejos de buscar dormir el partido, la Real buscó el tercero. Con el Dépor volcado en ataque, Edna lo encontró, otra vez de cabeza. Cuando mejor estaba el equipo blanquiazul; cuando soñaba con el empate, jarro de agua fría. Ya en el tiempo extra, Lucía Rodríguez aumentó la distancia en el electrónico y certificó a la Real Sociedad como aspirante a pelar por el título. Adiós a 2025 y adiós a la Copa de la Reina.