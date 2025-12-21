Fran Alonso: "Nos vamos con un resultado abultado que creo que no es merecido"

Fran Alonso en el partido de Copa de la Reina entre Deportivo y Real Sociedad Patricia G. Fraga

Después de la eliminación copera ante la Real Sociedad, Fran Alonso valoró el esfuerzo de sus jugadoras. Para el técnico deportivista, el 1-4 fue "un resultado muy abultado" que "no es merecido".

Valoración del partido. “Es un partido con un resultado muy abultado, no hace justicia sobre todo al esfuerzo de las jugadoras, la principal diferencia ha sido la pegada, han sido súper efectivas. Nos vamos con un resultado abultado que creo que no es merecido”.

Mensaje a las jugadoras. “Los pequeños detalles cuestan mucho, pero lo más importante para nosotras era hacer lo que habíamos planeado durante la semana. Hemos estado muy agresivas, hemos jugado mucho tiempo en campo contrario contra un rival que está en puestos Champions, hemos tenido ocasiones. Con el 1-2 hemos tenido una muy clara, hemos estado en el partido. Una pena no haber podido hacerles más daño y que el resultado sea así. Hemos resaltado lo que hemos hecho bien, es momento para que vean a las familias, que descansen y que vengan con las energías renovadas para una segunda vuelta. Hemos hecho cosas bien, tenemos confianza de que el equipo va a crecer”.

Buena imagen mostrada. “Nosotras queremos ser más protagonistas, hemos sido muy agresivas y no hemos tenido miedo, hemos apretado hacia adelante. Le hemos dificultado mucho el juego posicional a un equipo experto en eso. Nos vamos con las sensaciones de que este es el modelo a seguir. Estamos cómodas, nos sentimos a gusto siendo así de agresivas, sobre todo en Riazor. La temporada aquí ha sido muy buena, una pena lo de hoy porque estábamos teniendo muy buenos resultados. Estamos cómodas, es una pena el resultado”.

Gol de Paula e intervenciones de Yohana. “El equipo ha estado muy bien, las jugadoras han tenido claro cuál era el plan de partido y lo han ejecutado bien. Me hace especial ilusión el gol de Pau, ha tenido una semana con un pequeño accidente al final de un entrenamiento, ha conseguido llegar y ha hecho muy buen partido, me alegra que haya marcado un golaz, una pena que no haya valido. Individualmente las jugadoras han estado bien, hay pequeños detalles que tenemos que corregir. Nos vamos con la sensación de que así es como debemos competir. En cuanto a Yohana, no es fácil para ella, siempre entrena a mucho nivel, se lo pone difícil a la otra portera. Le ha tocado, confiamos en ella igual que cuando juega Inês, nos da personalidad, lleva mucho tiempo en el club, habla muy bien desde atrás… Es una pena la cantidad de goles porque ha tenido un buen partido. De aquí a final de temporada estoy seguro de que va a tener más oportunidades”.

Expectativas para 2026. “Nos vamos después de jugar contra uno de los peores rivales que nos podía tocar en el sorteo, un rival que además tuvo un toque de atención al perder un partido. En el primer partido concedimos muchísimas oportunidades, hoy hemos estado mucho mejor, pero ellas han estado muy eficientes. El resumen del año es bueno porque logramos el objetivo de la permanencia, este curso no tenemos los números ni la posición que creemos que debemos tener por plantilla, pero el trabajo desde dentro es bueno. Tengo muchísima confianza, a final de año es cuando veremos dónde está el equipo. La asignatura pendiente es mejorar fuera de casa, hay que dar un paso adelante, es uno de los objetivos para 2026. Estoy seguro de que vamos a ver al equipo en una posición más alta de la tabla”.

Condiciones meteorológicas del partido. “Por eso le doy un poco más de valor a lo que han hecho las jugadoras. Estamos en un deporte en el que el resultado es lo que cuenta y entendemos eso, pero la situación no era fácil después de haber venido de la semana pasada. Las circunstancias lo han puesto difícil, pero ha habido entrega, sacrificio, ganas de darle una alegría a la afición que ha venido desafiando a las condiciones meteorológicas. Por eso me duele tanto que sea un resultado abultado, porque creo que las jugadoras se merecían más. Hay muchas cosas positivas, pero el resultado final lo empaña un poco todo”.