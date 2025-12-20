La previa | La Copa de la Reina baja el telón de 2025

Samara en el encuentro entre Deportivo y Granada Carlota Blanco

Vuelve a Riazor la competición que ilusiona. Después de cinco años, la Copa de la Reina regresa al feudo blanquiazul. La última vez que el Deportivo pisó el verde del estadio para disputar el torneo del KO fue en febrero de 2020, también en unos octavos de final. En aquel duelo, fue el Valencia el equipo que trató de salir de allí con el billete para la siguiente ronda, aunque se quedó muy lejos de conseguirlo. El conjuntó coruñés le endosó una goleada (7-2).

Esta vez el reto se antoja mucho mayor. Será la Real Sociedad la que se plante en Riazor; una Real que tiene como propósito llegar a la final y, quién sabe si pelear por alzarse con el título. En otro tipo de objetivos se fija el equipo dirigido por Fran Alonso. El propio técnico reconoció en la rueda de prensa previa que van “sin expectativas de llegar a la final”, de forma que “todo lo que venga” será positivo.

El rendimiento del Dépor en Liga F deja dudas. Y quizás la Copa de la Reina puede ser la oportunidad para disiparlas. La presión cae toda del lado contrario. "No tenemos nada que perder", desveló el entrenador madrileño. No hay puntos en juego y el pase a los cuartos de final, donde ya esperan Costa Adeje Tenerife y Athletic Club, se visualiza más como un premio que como una meta obligatoria.

Broche final

Será el último partido del año. El Deportivo no volverá a disputar un encuentro de competición oficial hasta el domingo 11 de enero, cuando recibirá al Costa Adeje Tenerife en Riazor, a las 12.00 horas.

El parón navideño es un aliciente más. Las opciones son dos: tener que esperar tres semanas de sufrimiento hasta poder redimirse en caso de mostrar una mala versión o disfrutar de las buenas sensaciones, sea con victoria final o no.

Día para demostrar

La Copa de la Reina ofrece también oportunidades a nivel individual. Es probable que Fran Alonso disponga un once inicial con cambios, aunque sin dejar de lado la obligación de competir ante una de las mejores plantillas del panorama nacional.

Una de las jugadoras que gana más enteros es Lía Muíño. La coruñesa podría partir como titular después de dejar destellos de calidad en varias jornadas ligueras.

Poco que perder y mucho que ganar. El objetivo principal es llenar el tanque de confianza, tanto a nivel individual como colectivo, y coger impulso para plantarse en 2026 con las energías renovadas para olvidar así un final de 2025 lleno de dudas.