Dépor Femenino

Fran Alonso: "No se lo vamos a poner fácil a un rival que a priori es el favorito”

El técnico del Deportivo confirmó que habrá rotaciones en el encuentro de Copa de la Reina ante la Real Sociedad

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/12/2025 11:04
Fran Alonso en el partido entre Deportivo y Levante
Fran Alonso en el partido entre Deportivo y Levante
Germán Barreiros
El Deportivo afronta el último partido del 2025 el próximo domingo (12.00 horas). Repetirá el rival del pasado fin de semana, la Real Sociedad, aunque esta vez en Copa de la Reina y en Riazor. En juego hay un billete para los cuartos de final del torneo del KO, una ronda en la que se quiere colar Fran Alonso, a pesar de ver como favorito al cuadro 'txuri-urdin'.

Celebración del gol de Millene ante el DUX Logroño

Motivos para creer en el pase a cuartos de final de la Copa

Copa de la Reina, nuevo partido ante la Real Sociedad. “Venimos con muchas ganas. Es una competición distinta, queremos intentar pasar de ronda, no tenemos mucho que perder. Jugamos delante de nuestra afición, en Riazor, donde creo que somos muy fuertes. También queremos corregir lo del último partido, tuvimos un volumen muy alto de acciones que defender, es algo en lo que hemos puesto mucho énfasis esta semana. Es una oportunidad de oro para ver si hemos podido aprender de los errores que cometimos el fin de semana pasado. Tenemos mucha ilusión por poder hacer algo precioso y pasar de ronda, sabiendo que estamos jugando contra un equipo que está en un momento de forma espectacular, que está en puestos Champions y que es muy sólido”. 

Torneo de la ilusión. “Es un torneo al que vamos sin expectativas de llegar a la final, así que todo lo que venga es positivo. También nos da la posibilidad de que entre alguna jugadora que no ha tenido tantos minutos en los últimos partidos y tenga oportunidades. Es una competición que nos gusta, ya el año pasado aquí fue una experiencia bonita, a pesar de la calidad del rival. Nos metieron un gol en una acción en la que teníamos diez jugadoras por una lesión. Aun así crecimos en el partido y acabamos muy bien. Aquí la gente aprieta mucho, nos ayuda mucho, así que no se lo vamos a poner fácil a un rival que a priori es el favorito”.

Es un torneo al que vamos sin expectativas de llegar a la final, así que todo lo que venga es positivo"

Bajas. “Tenemos que mirar a Marisa. No tiene nada grave, pero puede que decidamos darle descanso. El resto, Monti ya está en los últimos pasos, le quedan un par de semanas para empezar a saltar al campo. Espe ya entrena con el grupo. Ahora no hay ninguna baja más que reportar, las que ya estaban lesionadas están en dinámica de grupo aparte de las mencionadas”.

Partido antes del parón navideño. “Se trata un poco de encontrar el equilibrio entre ser competitivas, queremos ganar el partido y pasar de ronda sabiendo la dificultad que tiene, y también saber que tenemos una plantilla amplia, con hambre, en la que las jugadoras luchan en cada entrenamiento por la posición. Es un momento para recompensar a jugadoras que a lo mejor no han tenido tantas oportunidades, se trata de equilibrar, no tanto porque no haya partido el fin de semana que viene, sino porque es el último partido del año, en casa, donde a todas nos gusta jugar. Habrá alguna rotación, aún quedan dos días de entrenamiento, así que no tenemos claro el equipo, pero las jugadoras tienen hambre. No afecta el que no haya partido de Liga, pero sí afecta que es el último partido del año y es muy ilusionante para nosotras”.

