Dépor Femenino

Redru, sobre su alternancia entre filial y primer equipo: "Es la temporada soñada, intento siempre dar lo mejor de mí"

La centrocampista analizó la derrota contra la Real Sociedad, aunque confía en acabar bien el año ante el mismo equipo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/12/2025 15:23
Redru en el encuentro entre Deportivo y Granada
Redru en el encuentro entre Deportivo y Granada
Carlota Blanco
El pasado domingo, ante la Real Sociedad, disfrutó de su tercera titularidad con el primer equipo en Liga F en lo que va de temporada. Redru analizó desde la sala de prensa de Abegondo el momento que atraviesa tanto personal, como a nivel de equipo.

Proceso vírico que le afectó. “Nada, recuperada ya del todo. Así que con muchas ganas de afrontar este partido este fin de semana”.

Importante en el filial y con participación en el primer equipo. “Pues la verdad es que es la temporada soñada, digamos. Muy contenta, muy contenta desde el primer día aquí en el club. Un club muy acogedor que me hace sentir como en casa desde el primer día. Tanto con el B como con el primer equipo, intentando siempre dar lo mejor de mí, intentando aportar lo mejor para las compañeras, para el equipo. Estoy muy contenta de poder aprovechar esta oportunidad y con ganas de seguir”.

Estoy muy contenta desde el primer día aquí en el club"

No solo con el Dépor, también incluso con la selección. “Sí, así es. Bueno, yo creo que fruto del trabajo de todo el año, gracias al Dépor también. Con ganas de poder seguir sumando minutos y ayudando a la selección”.

Derrota ante la Real Sociedad. “Creo que siempre es difícil jugar contra equipos del nivel de la Real, un equipo muy trabajado, que nos hace a nosotros también trabajar otros aspectos de igual no tener tanto balón. Pero yo creo que para seguir creciendo, también necesitamos estos rivales y este fin de también podremos seguir sumando cosas buenas para todo el año”.

Siempre es difícil jugar contra equipos del nivel de la Real, pero para seguir creciendo, necesitamos estos rivales"

Calendario con un parón amplio. “El descanso nos viene bien, aunque sí que es verdad que durante estas fechas hay que seguir trabajando, hay que seguir estando al máximo nivel para poder llegar y demostrar durante lo que nos queda de temporada”.

Mismo rival en Copa de la Reina contra la Real. “Tenemos la suerte de haber jugado contra ellas la semana pasada, de poder corregir detalles y errores que pudimos haber tenido durante el partido y poder demostrarlo después este fin de semana”.

Xurxo Gómez