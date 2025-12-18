Motivos para creer en el pase a cuartos de final de la Copa

Celebración del gol de Millene ante el DUX Logroño Germán Barreiros

Quizás la goleada sufrida en Zubieta el pasado domingo no permita al deportivismo mantener la esperanza de que su equipo siga vivo en la Copa de la Reina. La Real Sociedad demostró en la decimocuarta jornada de Liga F estar varios escalones por encima del equipo coruñés. No obstante, el torneo de KO tiene algo de lo que la competición doméstica no puede presumir. La Copa está rodeada de una especie de halo de ilusión. La eliminatoria es a partido único y eso siempre abre el abanico de opciones; la presión cae del lado del equipo favorito y el, a priori ‘equipo pequeño’, se puede permitir dejar atrás la intimidación y jugar con una liberación que suele ser sinónimo de tranquilidad y paciencia, estados en los que el Deportivo ha demostrado sentirse más cómodo. A ello se le suman cinco motivos por los que la escuadra dirigida por Fran Alonso puede mantener la ilusión por apear a la Real Sociedad y colarse en cuartos de final, entre los ocho mejores equipos de España.

1. Riazor como escenario

Si hay un lugar en el que el Deportivo ha sabido mantener la exigencia en lo más alto, ese es Riazor, escenario en el que ha logrado encontrarse a sí mismo. En los siete partidos que ha disputado como local en Liga F, ha puntuado en seis (tres victorias y tres empates). O dicho de otra manera, solo un equipo ha sido capaz de salir del feudo blanquiazul con los tres puntos, el Madrid CFF. Solo el top 4 de la clasificación —Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid— liguera mantiene mejores números en sus respectivas casas.

El Dépor es, además, el tercer conjunto que menos encaja como local, por detrás de Barcelona y Real Madrid. Ha recibido cinco goles en Riazor, lo que le permite sustentar una media de 0,7 tantos en contra. La escuadra culé todavía no sabe lo que es encajar como local y el cuadro merengue solo ha recibido uno.

2. Ainhoa Marín en estado de gracia

Puede que reducir el rendimiento de un equipo a una sola jugadora sea incluso injusto, pero la realidad es que el estado de Ainhoa Marín le convierte en el faro que guía a este Deportivo por segunda temporada consecutiva. La catalana atraviesa además uno de sus mejores momentos a nivel de cifras. Le han bastado doce jornadas de liga para igualar su registro goleador de la campaña pasada (3) y trece para superarlo. Con su doblete al Granada, la ‘14’ blanquiazul suma ya cinco dianas que no hacen más que reflejar la importancia ofensiva que tiene en el equipo.

No sería de extrañar que Millene la acompañase en el ataque y no hay mejor aliada para Ainhoa que la brasileña. Su entendimiento dota al Dépor de un peligro mayor, sobre todo porque, con las dos sobre el verde, la defensa rival tiene dos deberes a los que atender.

3. Las buenas respuestas de Yohana

Ser la segunda portera no es un rol sencillo. Y más cuando, como ocurre en el caso del Deportivo, el puesto bajo palos está tan definido. Ni Fran Alonso ni su cuerpo técnico tienen dudas, Inês es la meta titular por méritos propios. No obstante, Yohana ha respondido con creces siempre que le ha tocado.

La madrileña es la guardameta de la Copa de la Reina. Al menos así ha sido hasta ahora. Ante el Guiniguada Apolinario, en tercera ronda, dejó la portería a cero. Quizás, por la categoría del rival, no fue el encuentro más exigente, pero sus actuaciones en la temporada pasada avalan la confianza depositada en ella. Primero ante el Betis, en aquel momento rival de Liga F, echó el cerrojo en la tercera eliminatoria; después, ante la Real Sociedad, en octavos de final, mantuvo al equipo con vida hasta el final. El Dépor terminó cayendo por un gol en el que Yohana no pudo hacer nada.

4. La Real Sociedad ya sufrió en A Coruña

El Deportivo ya sabe lo que es ganar en Zubieta y la Real Sociedad también sabe lo que se siente al salir victorioso de A Coruña. En Riazor y en Abegondo. En el ejercicio 2024-25, el conjunto ‘txuri-urdin’ visitó el feudo blanquiazul el 10 de noviembre, en la novena jornada liguera. Le costó, pero terminó por llevarse los tres puntos merced a un tanto en propia de Raquel García. El Dépor mereció más y se marchó con la percepción de haber firmado un buen partido; una sensación que trató de certificar un mes más tarde en Copa, esta vez en Abegondo. Sin embargo, el equipo coruñés sufrió una especie de déjà vu y volvió a caer por un gol, esta vez de Emma Ramírez, y dijo así adiós al torneo del KO.

Las cosas han cambiado desde aquellas fechas, pero el Deportivo puede encontrar en sí mismo un espejo en el que mirarse, aunque con matices. El resultado de aquellos duelos no sirve para plantarse en cuartos. Sin embargo, rescatar la contundencia y la personalidad mostrada en dichos partidos puede ser un buen punto de partida para tratar de dar la sorpresa.

5. Posibles rotaciones de la Real

El del próximo domingo será el último partido del año. Habrá que esperar hasta el 10 de enero para que vuelva la competición. Y será la Liga F la que inicie el 2026. El Dépor arrancará con la visita del Costa Adeje Tenerife; la Real Sociedad, viajando a Madrid para medirse al Atlético.

El tiempo entre el envite de dieciseisavos de Copa y el regreso de Liga F es más que suficiente para recuperar la frescura. Sin embargo, Arturo Ruiz deberá poner en una balanza qué pesa más: el torneo copero o la posibilidad de jugar Champions en el curso siguiente. Y es que el encuentro ante el equipo colchonero se antoja como vital para determinar las aspiraciones de un equipo y otro. Todo parece indicar que las dos primeras plazas están designadas para Barcelona y Real Madrid; la restante, será para la Real o para el Atleti. He ahí el quid de la cuestión: ‘arriesgar’ a las titulares o dar minutos a las menos habituales.