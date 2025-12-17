Un muro bajo palos llamado Inês Pereira

Inês Pereira niega a Maite Zubieta el gol en el encuentro entre Deportivo y Athletic Club Quintana

Quién le iba a decir al deportivismo hace cosa de seis o siete meses que podría disfrutar una temporada más de las actuaciones de Inês Pereira. El director deportivo, Kevin Cabado, no era nada positivo con la posible continuidad de la meta lusa bajo palos. Cedida en el Deportivo por el Everton inglés y tras una campaña con méritos más que suficientes como para recibir llamadas importantes, renovar a Inês parecía una utopía. La esperanza de la entidad coruñesa era mínima. “Es una operación muy complicada”, explicaba Cabado. Pero aquello que en su momento tiraba más hacia lo quimérico, terminó siendo realidad el 25 de junio de 2025.

Unos días después de firmar en propiedad a Olaya Rodríguez, procedente del Real Madrid, el Deportivo hizo ‘all-in’ por una jugadora que se lo había ganado a pulso. Inês había sido la mejor portera de la Liga F según EA Sports y el club herculino se aseguró así su continuidad durante al menos una temporada más. Como cedida otra vez, eso sí.

Con catorce jornadas ya cumplidas de competición liguera, el rol de la lisboeta en el Deportivo no ha variado. Se mantiene como uno de los pilares del equipo merced a su talento, pero también a su carisma y liderazgo. Cuesta visualizar un Deportivo ganador en el que no esté Inês bajo palos. Al igual que no sería de extrañar que, sin ella, los trece puntos que hay en el casillero del conjunto blanquiazul fuesen menos. Si bien es cierto que una jugadora nunca es responsable del bien o del mal de un equipo, la figura de Inês Pereira tiene una influencia directa en el rendimiento objetivo del equipo. Es una de esas porteras que da puntos.

Tres pilares para iniciar el camino hacia la estabilidad Más información

Actuaciones de mérito

Su primera gran actuación de la temporada no tardó demasiado en llegar. Fue en la tercera fecha de Liga F, ante el Athletic Club. El Deportivo se llevó la victoria (1-0, con gol de Ainhoa), a pesar de no haber llevado el peso del encuentro. Y en esos partidos es en los que Inês se crece bajo palos. El equipo vasco apretó desde los primeros minutos y pudo adelantarse en el electrónico de no ser por los reflejos de la lisboeta. Domina los mano a mano como pocas porteras de Liga F lo hacen y negó el gol a Maite Zubieta cuando toda la plantilla del Athletic ya se preparaba para celebrar la diana.

Dejó una actuación que valió tres puntos. Al igual que contra el Atlético de Madrid, ese equipo que a pesar de jugar durante 40 minutos con una jugadora menos aprieta como si no notase la inferioridad numérica. Sobre todo en el tramo final de partido. Pero con lo que no contaban las rojiblancas era con la gigante que había en la portería del Deportivo. Apareció no una, ni dos, sino tres veces para salvar un empate que supo a victoria.

Otras veces, sus paradas no fueron suficientes como para evitar la derrota. Ni siquiera las goleadas. Fue el caso del partido ante el Barcelona. El equipo catalán hizo trizas a la escuadra dirigida por Fran Alonso. Del Johan Cruyff solo una futbolista pudo salir con el orgullo intacto. Y esa fue Inês Pereira. A pesar de haber encajado ocho goles, realizó paradas que no pasaron desapercibidas para nadie. Seguramente, de no ser por ella, los tantos recibidos ascenderían a la docena.

Algo similar ocurrió frente a la Real Sociedad el pasado domingo. El rodillo ‘txuri-urdin’ nada tuvo que ver con el vendaval culé, pero se asemejó bastante a la superioridad que el Barcelona mostró cuatro jornadas antes. La diferencia fue la contundencia. El Dépor se mantuvo sólido en el primer acto y, cuando las fuerzas flaquearon y el empuje de la Real se hizo evidente, emergió la figura de la meta lusa. Tres veces logró la escuadra vasca vencer a Inês. Lo intentó en muchas otras ocasiones, de muchas formas posibles: disparos lejanos, de cabeza, mano a mano... Pero la portera blanquiazul tiene un repertorio tan amplio que le permite llegar a donde otras no pueden. Un lujo que, tras negociar con su equipo de procedencia, el Dépor se puede permitir por segunda temporada consecutiva. Quién sabe si la historia entre el club herculino e Inês puede seguir escribiendo capítulos. Por lo pronto, la guardameta es propiedad de un Everton que no pondrá fácil su salida. Normal. El nivel que ofrece y su calidad ponen el listón alto y la mira de equipos en escalones superiores sobre su figura. Todavía quedan quince jornadas de Liga F por delante en las que conviene aprovechar su talante.

Reconocida

En la campaña pasada, sus números revelaron su importancia en el equipo. No es algo que siempre ocurra en el fútbol. Y menos en el caso de las porteras. Esas jugadoras relegadas a realizar un trabajo muchas veces invisible en un deporte en el que los goles mandan y, como consecuencia, las delanteras son las que lucen.

No obstante, el nombre de Inês Pereira siempre aparece en las listas. Esas que siempre aportan el punto de objetividad a un deporte tan subjetivo como lo es el fútbol.

Con catorce encuentros disputados, la meta del Deportivo está presente en tres tablas. Es la segunda portera con más paradas realizadas dentro del área con 29. Solo Coronado, del Levante, acumula más (30). También sigue la estela de la arquera ‘granota’ en el ranking de promedio de paradas por partido. Inês mantiene una media de 7; Coronado, de 11. En cuanto al total de paradas en las catorce primeras fechas ligueras, Inês ha firmado 91. Con una más está Astralaga y con 99, en lo más alto de la tabla, vuelve a aparecer Coronado.

Líder natural

Con Inês Pereira, el Deportivo no solo se asegura una portera de millones. También gana una figura que lidera y comanda a un equipo que se siente más seguro con ella en la portería.

Con posesión del balón o sin ella, ya es más que habitual escuchar los gritos de la internacional portuguesa, a varios metros de distancia, para alentar y ayudar a sus compañeras. Indicaciones para reforzar la defensa, palabras de ánimo si las fuerzas flaquean y refuerzo positivo cuando se hacen las cosas bien. Inês está para todo y para todas. Una líder sin brazalete que también domina los tiempos del partido y que siempre entiende lo que ocurre sobre el terreno de juego; una líder en la que el Deportivo se sostiene cada vez con mayor seguridad.