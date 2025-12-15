Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El próximo rival del Deportivo en liga y su entrenador separan sus caminos

Eder Maestre deja al Costa Adeje Tenerife en quinta posición merced a 24 puntos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
15/12/2025 20:12
Eder Maestre, ex entrenador del Costa Adeje Tenerife, en Riazor
Eder Maestre, ahora ex entrenador del Costa Adeje Tenerife, en Riazor
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Tal y como ha anunciado el Club Deportivo Tenerife en la tarde de este lunes, Eder Maestre y su segundo entrenador, Jon Ander Alonso, dejan de formar parte del club. En el comunicado oficial se detalla que ha sido una decisión de mutuo acuerdo, “tras la decisión personal adoptada por el técnico bilbaíno”.

Sorprende la noticia por el buen rendimiento del equipo tinerfeño. De hecho, el inicio de temporada destaca por ser uno de los mejores de la historia desde que el Costa Adeje Tenerife logró el ascenso a Primera División en 2015.

Maestre ha sido el artífice de la evolución del proyecto. Tras catorce jornadas, el equipo ocupa la quinta plaza merced a 24 puntos, solo por detrás del Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

El próximo rival en Liga F del Deportivo se enfrenta a un gran cambio. El partido no será hasta el 11 de enero dado el parón navideño, de forma que el conjunto isleño tendrá tiempo para adaptarse a su nuevo técnico, al que todavía no han anunciado.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La afición del Dépor elige entre ascender o ganar la Copa

En vídeo | ¿Ganar la Copa o ascender? Cuando renunciar a un título no resulta sencillo
Esther Durán
Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia

La 'unidad B' del Fabril respondió con creces ante el Numancia
Bea Arrizado
Vera y Samara en el Deportivo-Granada

El cambio en el lateral izquierdo que salió cruz ante la Real
Bea Arrizado
Jagoba Arrasate, durante la rueda de prensa de este lunes

Jagoba Arrasate: "Al Dépor le tenemos que jugar con valentía y personalidad"
Israel Zautúa