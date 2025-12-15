El próximo rival del Deportivo en liga y su entrenador separan sus caminos

Eder Maestre, ahora ex entrenador del Costa Adeje Tenerife, en Riazor Quintana

Tal y como ha anunciado el Club Deportivo Tenerife en la tarde de este lunes, Eder Maestre y su segundo entrenador, Jon Ander Alonso, dejan de formar parte del club. En el comunicado oficial se detalla que ha sido una decisión de mutuo acuerdo, “tras la decisión personal adoptada por el técnico bilbaíno”.

Sorprende la noticia por el buen rendimiento del equipo tinerfeño. De hecho, el inicio de temporada destaca por ser uno de los mejores de la historia desde que el Costa Adeje Tenerife logró el ascenso a Primera División en 2015.

Maestre ha sido el artífice de la evolución del proyecto. Tras catorce jornadas, el equipo ocupa la quinta plaza merced a 24 puntos, solo por detrás del Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

El próximo rival en Liga F del Deportivo se enfrenta a un gran cambio. El partido no será hasta el 11 de enero dado el parón navideño, de forma que el conjunto isleño tendrá tiempo para adaptarse a su nuevo técnico, al que todavía no han anunciado.