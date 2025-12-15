El cambio en el lateral izquierdo que salió cruz ante la Real

Ante el Granada, Samara apoyó a Vera en el lateral izquierdo Carlota Blanco

El partido del pasado domingo ante la Real Sociedad dejó varias cosas claras. La primera es que el conjunto ‘txuri-urdin’ puede mirar por encima del hombro al Deportivo y a muchos otros equipos de la Liga F. El equipo dirigido por Arturo Ruiz quiere mostrar su fútbol a toda Europa en el próximo curso y, por ahora, se lo está ganando a pulso. El reto de ganar en Zubieta era de lo más vertiginoso para el Dépor. Las bajas a las que tiene que hacer frente Fran Alonso, la inestabilidad en el juego y el rival hacían presagiar que salir de tierras vascas con los tres puntos sería algo parecido a encontrar una aguja en un pajar. El técnico blanquiazul buscó arriesgar, hizo cambios y salió cruz.

La crónica | La Real Sociedad hinca el diente y hace sangrar al Deportivo (3-0) Más información

Por primera vez en la temporada, Vera se ubicó como lateral zurda. La cántabra ya había tocado ese flanco en el encuentro ante el Granada en Riazor, aunque con matices. Sin balón, Samara retrocedía su posición para forzar una superioridad defensiva y tener así controlada a Laura Pérez. Contra la Real, Vera estaba sola ante el peligro. Y Arturo Ruiz lo detectó. A pesar de que la ‘3’ deportivista siguió tirando de esa contundencia que la caracteriza, la Real atacaba con tres jugadoras por ese flanco para dejar al equipo coruñés en inferioridad. En el primer acto, esa banda se convirtió en un dolor de cabeza para el Deportivo. Solo la firmeza defensiva dentro del área le permitió a la escuadra coruñesa respirar aliviada cuando oyó el pitido que indicaba el descanso. Eso y los palos, con los que la Real se topó hasta cinco veces.

Lo avisó Fran Alonso en rueda de prensa: la Real Sociedad es un equipo que carga mucho el área, con centros llenos de intención y rematadoras con galones suficientes como para cazar alguno de ellos y enviarlo directo a la red. Así fue cómo en la segunda parte, con tres zarpazos, el cuadro vasco mandó al rincón de pensar al Deportivo. Porque la solidez defensiva mostrada en el feudo blanquiazul contra el Granada, pareció desaparecer de un plumazo en los últimos 45 minutos frente a la Real.

Carencias en el lateral

La ausencia de Monteagudo está destapando un problema en el flanco izquierdo, una zona en la que al Deportivo le está costando, a lo largo de estos últimos años, encontrar estabilidad. La viguesa parecía haber hallado esa continuidad, hasta que una lesión de larga duración cortó su progresión. Desde esa, Fran Alonso no da con la tecla.

En Zubieta probó a Vera, aunque quizás no fue el mejor rival para juzgar; en otras jornadas, la escogida fue Samara, a banda cambiada, claro. Y quien no entra en los planes del entrenador madrileño es Cavanagh. La escocesa, a la que conocía bien de su etapa en el Celtic, no parece estar dando el nivel esperado y apenas acumula 33 minutos, distribuidos en cuatro partidos.

Hasta el 11 de enero tiene el cuerpo técnico del Deportivo para hacer encajar a todas las piezas del puzle. Esas que ya demostró cuadrar contra el Levante o Granada.

Duelo inmediato

Si algo positivo hay que rescatar del encuentro en Zubieta es que sirvió como prueba para los octavos de Copa de la Reina del próximo domingo (12.00 horas en Riazor), ante el mismo rival.

El Dépor ya sabe qué errores no debe cometer si quiere avanzar de ronda y tratará de remediarlos además con el respaldo de su gente, donde es capaz de ofrecer una mejor versión.