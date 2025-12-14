La crónica | La Real Sociedad hinca el diente y hace sangrar al Deportivo (3-0)

Emma Ramírez es perseguida por Lucía Martínez en el partido entre Real Sociedad y Deportivo Real Sociedad

En el último partido del año de Liga F, el Deportivo volvió a recordar a aquel equipo insípido del que el deportivismo parecía haberse olvidado en la última fecha de Liga F. Fue la segunda dosis de Real Sociedad para la entidad herculina tras el varapalo del equipo masculino a manos del filial 'txuri-urdin'. Y las dos finalizaron con el mismo resultado: un juego insulso y una falta de contundencia que desencadenaron una nueva derrota (0-3).

Con el pitido inicial en Zubieta dio inicio un envite clave para marcar las aspiraciones de este Deportivo y, sobre todo, para demostrar que lo vivido la jornada pasada en Riazor, contra el Granada, no fue ningún espejismo. Esta vez ante un rival de mucha entidad, ante un conjunto que quiere mostrar su fútbol a toda Europa en el próximo curso.

Ritmo e imprecisiones. El primer ingrediente lo ponía el equipo ‘txuri-urdin’ con combinaciones largas, saques de banda apresurados para tratar de descolocar a las blanquiazules y pocos toques por jugadora. El segundo lo ponía el Dépor, al que poco le duraba la posesión fruto del nerviosismo.

La Real encontró en el flanco izquierdo el punto débil del conjunto coruñés. En los primeros 20 minutos, hasta cinco veces forzó la escuadra local una superioridad que el Dépor no supo ajustar. Y en todas ellas sacaron petróleo. No en forma de gol, pero sí de acercamientos peligrosos que obligaron a la zaga blanquiazul a esmerarse.

Si algo estaba salvando al cuadro dirigido por Fran Alonso era la contundencia en el área propia. Eso y el poco acierto de cara a puerta de las locales. Donde no era capaz de figurar el Deportivo era en campo rival. Apenas llegaban algunos balones en largo, con Ainhoa y Millene como objetivos.

Sin encajar y gracias

En el tramo final de la primera mitad el partido entró en una especie de locura transitoria difícil de explicar. La Real apretó en busca de ajusticiar su superioridad y el deportivismo se limitó a cerrar los ojos, cruzar los dedos y pedir el descanso a gritos. El asedio se convirtió en centros al área, disparos lejanos y hasta un tiro a bocajarro de Lucía que la afición ‘txuri-urdin’ celebró antes de que el esférico diese en el larguero. Una madera que volvería a salvar al Dépor dos minutos después, por quinta vez en el partido, tras un cabezazo de Edna.

Paola Cebollada señaló el final del primer acto y el Dépor respiró aliviado. Muchas cosas que ajustar. Más que nada porque soportar ese vendaval durante otros 45 minutos parecía una quimera.

Visto y no visto

Tanto había afilado el colmillo la Real Sociedad en la primera mitad, que tardó poco más de un minuto y medio en hincar el diente tras el paso por vestuarios. Aiara cazó un rechace en el área y, con un centro raso, cedió para una Lucía Pardo que no iba a perdonar. Después de aguantar tanto, el Dépor recibía un sopapo difícil de asimilar.

A la delantera de Outeiro de Rei le sentó tan bien el gol que poco después buscó su doblete personal. Emergió la figura de Inês Pereira, quien salvó tantas veces al Deportivo que parece convertir en normal lo extraordinario.

Pero hay cosas con las que Inês no puede sola. Como fue el caso del disparo de Emma Ramírez que supuso el 2-0. Un centro medido de Andreia Jacinto y un disparo de primeras de la ‘21’ local imposible para la meta lusa.

Remar. Otra vez. Y con unas sensaciones que inspiraban más el tercero de la Real Sociedad que el primero del Deportivo. El equipo coruñés estaba cerca y a la vez muy lejos de engancharse al partido. Una diana le permitía apretar en el tramo final para tratar de rescatar un punto, pero lo cierto es que ese gol se visualizaba como un anhelo al que el juego no acompañaba.

El equipo vasco cerró su banquete personal con una jugada embarullada que resolvió Cahynová. Con él, la futbolista checa esfumó cualquier fe ciega de las blanquiazules.

Esta vez no se le iluminó la bombilla a Ainhoa. Ni tuvo opción a que eso ocurriese. Porque para que la ‘14’ blanquiazul invente, necesita que le llegue el esférico. Y en Zubieta, el Deportivo no fue ni capaz de encontrar a su hechicera.