Fran Alonso: "Me voy con sensaciones de que el equipo quiere, que tiene confianza"

Tras la derrota en Zubieta a manos de la Real Sociedad, Fran Alonso analizó el encuentro. El técnico del Deportivo ha valorado el mérito del conjunto 'txuri-urdin', pero también confesó que ve al equipo con confianza para competir mejor el próximo domingo, ante el mismo rival, esta vez en Copa de la Reina.

Valoración del partido. “Ha sido un partido difícil para nosotras. Hemos intentado ser agresivas y presionar alto. En el primer tiempo nos han roto la presión y encontraban a la jugadora libre. Hemos ajustado en el descanso y eso lo hemos corregido. Aun así creo que hemos permitido demasiados centros a un equipo que centra muy bien y que remata muy bien. Ahí hemos pecado de ingenuas. La actitud del equipo ha sido buena. Con el 2-0 veíamos que con un gol nos metíamos en el partido, hemos tenido nuestras ocasiones. En la defensa del área, en el primer tiempo hemos estado muy bien a pesar de tener muchísimo trabajo. En el segundo tiempo hemos regalado un córner, son acciones que podíamos haber solventado de otras manera. Ellas han tenido ocasiones, Inês ha hecho un par de paradas muy buenas. El resultado es justo, ha ganado el mejor equipo. Me voy con sensaciones de que el equipo quiere, que tiene confianza y estoy con ganas de enfrentarnos otra vez a ellas en Riazor”.

Partido de Copa de la Reina ante el mismo rival. “Tenemos que tener más protagonismo con balón, hoy lo hemos intentado, pero hemos estado bastante imprecisas. Es verdad que en casa somos un equipo con una personalidad distinta, nos sentimos mucho mejor. Los partidos de casa son mejores. Ofensivamente, tenemos que ser más organizadas, tener más precisión en los pases. Hoy hemos tenido muchas pérdidas, también mérito a la Real, que nos ha presionado bien en zonas. Defensivamente, tenemos que tapar los centros laterales, han tenido muchos centros y eso les da muchas oportunidades porque es un equipo muy bien trabajado en ese aspecto. Tienen jugadoras que se mueven muy bien y que lo tocan prácticamente todo, son muy vivas en segundas acciones. Tenemos margen de mejora para el partido de la semana que viene, pero tengo confianza en que el equipo va a hacer un partido mejor, va a competir mejor. Las jugadoras lo han intentado, la actitud ha sido muy buena. Nos vamos con sensaciones de que les podemos hacer más daño la semana que viene”.