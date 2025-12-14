El Una X Una de la derrota del Dépor ante la Real: Inês frente al vendaval 'txuri-urdin'

Inês Pereira en el calentamiento previo al partido entre Real Sociedad y Deportivo LIGA F

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo en la derrota ante la Real Sociedad (3-0).

INÊS PEREIRA (8)

De no ser por ella, la renta de goles encajada ascendería a una cifra mayor. Comienza a convertir en normal lo extraordinario.

VERA MARTÍNEZ (5)

Se ubicó como lateral izquierda pura por primera vez. Sufrió con la superioridad que forzaba la Real por su banda, aunque mostró contundencia.

RAQUEL GARCÍA (5)

Solidez defensiva en la primera mitad, no se amedrentó ante el poderío físico de Edna. En la segunda parte, padeció las oleadas de las locales.

MERLE BARTH (6)

La mejor de la línea más retrasada. Fue capaz de hacerse fuerte para repeler varios ataques de la Real. Intentó sacar el balón jugado.

SAMARA ORTIZ (4)

Aunque la mayor parte del peligro llegó por la banda contraria, no se terminó de sentir cómoda. Lejos de su mejor versión.

LUCÍA MARTÍNEZ (4)

Superada por el ritmo de juego de la Real Sociedad. Vio la tarjeta amarilla y fue sustituida.

PAULA GUTIÉRREZ (4)

Sufre mucho en los partidos en los que no tiene el balón. Apenas pudo aportar serenidad.

REDRU (3)

El partido se le hizo grande. Superada en todos los tramos del envite, terminó viendo la tarjeta amarilla.

OLAYA RODRÍGUEZ (4)

Apenas fue capaz de demostrar su potencial. Los balones llegaban a cuentagotas. Se marchó al banquillo muy frustrada.

AINHOA MARÍN (4)

Esta vez no pudo hacer magia. Le llegaron muy pocos balones y no fue capaz de hacerlos buenos.

MILLENE (5)

Con intención. Buscó poner la directa hacia la meta defendida por Estensoro, aunque sin demasiado acierto.

Los cambios

MARINA ARTERO (3)

Fue el primer cambio, pero sin capacidad para incidir en el envite.

BÁRBARA LATORRE (5)

Con ganas de cambiar algo. Apretó la salida de la Real y buscó correr las transiciones.

LUCÍA RIVAS (4)

Apenas entró en contacto con el esférico.

LÍA MUÍÑO (s.c.)

Sin tiempo para demostrar.