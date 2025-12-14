Ainhoa Marín controla el balón durante el partido contra el Granada disputado en Riazor en esta temporada Carlota Blanco

El Deportivo femenino, con la moral alta después de la importante victoria ante el Granada en Riazor, visita este domingo Zubieta (12.00 horas) para medirse a una Real Sociedad que ocupa puestos de Champions. Un rival al que se volverá a medir en la Copa de la Reina, aunque para Fran Alonso solo existe de momento el encuentro de este mediodía: “Vamos partido a partido y solo nos importa el de Zubieta”.

Para contrarrestar la baja de Henar Fran Alonso puede optar por la dupla Lucía Martínez- Paula Gutiérrez en la medular. Regresan Olaya y Bárbara, ambas baja ante las nazaríes.

Para mitigar el poderío realista el técnico apeló en la previa a seguir siendo solventes en las dos áreas y a la solidaridad, sobre todo en la parcela defensiva. "Ellas son verticales en campo contrario, tienen mucha calidad de centro lateral, tanto zurdas como diestras. Habrá que ser solidarias y seguir con esa mejoría en defensa. Desde Sevilla puse énfasis en eso y crecimos mucho en ese aspecto ante el Granada. Son un equipo que nos va a exigir", reconoció.

Habla el míster rival

El técnico del equipo realista, Antonio Ruiz, aseguró que las blanquiazules han superado el mal inicio y están ahora mismo con la flecha para arriba. "El Dépor viene en su mejor momento de la temporada, tras un inicio muy duro. Ahora están en la mitad de la tabla después de lograr tres victorias en los últimos cinco partidos. Somos muy conscientes de cómo viene nuestro rival, de sus fortalezas, de sus jugadoras destacadas, de las situaciones sin balón en las que más pueden sufrir", argumentó.

No quiso desvelar el estado de dos jugadoras importantes en el equipo como son Edna y Nerea. "Ya son tres semanas con toda la plantilla disponible y el alto rendimiento es lo más importante. Tenemos más de 11 jugadoras a las que me encantaría poner, pero tengo que poner 11 con la mayor coherencia y justicia. Debo dar minutos y enganchar a todas, pero ellas en el día a día me lo demuestran y eso es muy bueno", zanjó.