Lucía-Paula, doble pivote de garantías ante la baja de Henar

Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor

El Deportivo afrontó ante el Granada, el pasado fin de semana, su primer partido sin Henar Muiña. La centrocampista sufrió una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial derecha, la misma dolencia que ha mantenido a Ximo Navarro en el dique seco durante meses en el equipo masculino. El parte médico publicado por el club fue claro: un tiempo de baja “no inferior a 12 semanas”.

Fran Alonso no podía contar ante el Granada con una jugadora que había participado en once partidos, había sido titular en seis y había acumulado 577 minutos. Sin ser indiscutible, Henar es una de las capitanas y su peso en el campo y en el vestuario es evidente. Para paliar su ausencia, el técnico decidió reforzar el centro del campo: Lucía Martínez como mediocentro posicional, Paula Gutiérrez en el segundo escalón y Redru —centrocampista con ficha del filial— algo más adelantada, casi como mediapunta.

El Dépor ganó 2-0 con una Ainhoa Marín estelar. La pareja Lucía-Paula jugó prácticamente todo el encuentro, salvo los minutos finales en los que Paula fue sustituida. Con Henar fuera de combate y Olaya ausente por un proceso vírico, Fran Alonso apostó de inicio por Redru para acompañar a la dupla que, salvo sorpresa, tendrá que echarse la medular a la espalda durante la baja de la asturiana: Lucía-Paula.

No era la primera vez que coincidían como titulares esta temporada. La madrileña y la catalana ya habían compartido doble pivote en otras dos ocasiones, con resultados opuestos: victoria ante el Athletic en Riazor (1-0) y derrota frente al Eibar a domicilio (1-0). El triunfo ante el Granada inclina ahora la balanza del lado positivo, así que en el 66% de sus partidos como pareja titular el Deportivo se llevó los tres puntos.

Las dos parten con ventaja para ganar protagonismo en esta etapa sin Henar. La reaparición de Olaya tras esa indisposición será otra buena noticia para el centro del campo. La joven y polivalente futbolista había actuado como mediapunta en las cuatro jornadas previas a su ausencia ante el Granada, haciendo de enlace entre el doble pivote y el ataque.

Olaya también formó parte del doble pivote en una ocasión, junto a Lucía Martínez, en el empate ante el Atlético de Madrid (1-1) en Riazor. Pero las combinaciones más utilizadas por Fran Alonso han salido de Henar, Lucía y Paula. Henar jugó de inicio con Paula en cuatro encuentros: victoria ante el Levante (1-0), empate contra el Badalona (0-0) y derrotas frente a Madrid CFF (1-2) y Sevilla (3-1). Este último fue, además, el último partido de Henar antes de la lesión. La sociedad Henar-Paula dejó un 25% de victorias y un 50% de derrotas.

La dupla Henar-Lucía apareció menos, solo coincidieron en dos partidos, ambos con empate: Espanyol (1-1) y DUX Logroño (2-2). Es decir, el 100% de sus partidos como doble pivote titular terminaron igualados.

El resto de combinaciones fueron esporádicas: Redru-Paula, con derrota ante el Real Madrid (4-0); Paula-Eva Dios, con tropiezo frente al Alhama (3-1); María Artero-Paula, con goleada en contra frente al Barcelona (8-0); y la ya citada Lucía-Olaya, con empate ante el Atlético (1-1).

Se abre un nuevo parón para Henar, que estaba recuperando sensaciones y que volverá a parar durante meses, como ya le sucedió el pasado curso debido a una grave lesión de rodilla. Su baja obligará a Fran Alonso a ajustar la medular para suplir a una de sus capitanas. Lucía y Paula se perfilan como las encargadas de sostener al equipo y de hacer olvidar a una futbolista clave, que no regresará, según los plazos publicados por el club, hasta marzo de 2026 como mínimo.