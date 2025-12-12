Fran Alonso, en rueda de prensa Javier Alborés

El entrenador del Dépor Femenino, Fran Alonso, considera que su equipo afronta en un buen momento deportivo y mental su cita de este fin de semana ante la Real Sociedad (domingo 14, a las 12 horas) y celebra que la plantilla empieza a dejar atrás un proceso vírico que mermó a varias futbolistas.

Proceso vírico en el equipo. En el tema anímico bien, las últimas semanas las victorias (Levante y Granada) nos han ayudado mucho y con respecto al tema vírico estamos saliendo de ello. Hay que controlar las cargas después de este proceso vírico. Olaya ya está entrenando y parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Y tenemos jugadoras que están volviendo, como Bárbara Latorre, que no pudo estar el último partido. La enfermería se está vaciando, lo cual es algo muy positivo.

Sobre la Real Sociedad. Un partido contra la Real siempre es difícil, pero tenemos una buena experiencia en Zubieta el año pasado, cuando ganamos 1-2. Este año es un equipo más completo, lo están haciendo muy bien, solo han perdido dos partidos, están en zona Champions. Eso nos va a exigir mucho a nivel mental, reinicios rápidos... Ellas no te dejan organizarte, sobre todo en casa y meten mucho ritmo, por lo que será difícil mentalmente. Pero si hay un momento bueno para jugar contra ellas es ahora, estamos en un buen estado anímico y con confianza. Estamos con muchas ganas de que llegue el partido y probarnos ante un rival de entidad.

¿Se prepara diferente por volver a jugar en Copa contra ellas? Para nosotras no, vamos partido a partido, solo nos importa el de Zubieta, Estamos con muchas ganas, necesitamos mucha concentración y solo nos centramos en eso. Luego vendrá el siguiente (en referencia al de Copa), que es en casa, donde los números son muy buenos, pero en nuestra mente está ahora solo el partido de Zubieta.

¿Cómo preparar la exigencia mental? Les hemos puesto vídeos en los que les enseñamos sus principales fortalezas tácticas. Ellos tienen con las ideas claras, son verticales en campo contrario, tienen mucha calidad de centro lateral, tanto zurdas como diestras. Habrá que ser solidarias y seguir con esa mejoría en defensa. Desde Sevilla puse énfasis en eso y crecimos mucho en ese aspecto ante el Granada. Son un equipo que nos va a exigir. Teniendo en cuenta cuáles son las armas del rival tenemos que hacer nuestro juego si podemos ante un rival que es favorito, pero vamos en un buen nivel de confianza. Si el nivel de concentración es bueno y vamos sin miedo tenemos posibilidades de hacer un buen partido. Y ojalá que podamos traernos algún punto para Coruña.

Ainhoa. Está cada vez más enchufada, mejorando en prácticamente todo. Contra el Granada hizo un partido muy completo, no solo por los dos goles, que es lo que todo ve, ganó un 70% de duelos ofensivos. Pero igual que Ainhoa todo el equipo está muy bien, ya lo llevamos viendo las últimas semanas. A veces los resultados no acababan de llegar pero aquí dentro, en los entrenamientos, estábamos muy contentos con el trabajo de los jugadores, muy centradas. La veo centrada, con ganas de aprender y de mejorar, al igual que sus compañeras. Espero que no sea su techo, tiene margen de mejora aunque está rindiendo a un nivel espectacular.

Lía. Estoy muy contento de su progresión, al principio con nuestro esquema le costó hacerse un hueco. Pero los fuimos cambiando y con la facilidad de jugar y Lía fue creciendo en los entrenamientos, a pesar de no contar con minutos y no se rindió. Todo fue fruto de ella, se lo ganó y cuando tuvo oportunidades siempre lo hizo bien. Fue titular en Copa, donde estuvo a un nivel alto y entrando desde el banquillo siempre nos ha dado un plus. Es una jugadora de talento, que puede creer mucho y que se lo pone difícil a sus compañeras.

Mercado de invierno. La comunicación con Kevin (Cabado) es constante. Estamos contentos la plantilla y progresión de las canteranas. Nos ayuda que el B haya ascendido, tienen más nivel en sus partidos y cuando vienen a entrenar con el primer equipo la diferencia de nivel es menor. Estamos atentos al mercado y cualquier oportunidad de reforzar la utilizaremos, pero en principio estamos contentos con lo que tenemos.