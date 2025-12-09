Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Ainhoa Marín ya supera su registro goleador del pasado curso y se permite soñar con su mejor marca como blanquiazul

La extremo, que en la 2024-25 marcó tres tantos, ya suma cinco tras el doblete al Granada y le queda más de media Liga para ir a por su récord en el Dépor en una temporada

Eder Pereira
Eder Pereira
09/12/2025 20:35
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor
Carlota Blanco
Ainhoa Marín necesitó trece jornadas para dejar atrás el registro goleador que había logrado durante toda la pasada temporada. La estrella del Deportivo femenino, jugadora franquicia del conjunto blanquiazul, ha pegado un acelerón de cara a puerta en las últimas jornadas. Con el doblete del fin de semana en la victoria ante el Granada (2-0) ya suma cinco goles en esta Liga F. La cifra supera los tres tantos del curso anterior y se acerca a los cinco que logró en la campaña del ascenso, aunque en la segunda categoría. Y lo hace cuando aún falta un partido para cerrar la primera vuelta y catorce más de la segunda. Ainhoa tiene por delante quince oportunidades para soñar con su mejor año como blanquiazul.

El pasado sábado en Riazor firmó una actuación de lo que es, la jugadora más diferencial del equipo. Marcó justo antes del descanso después de castigar una mala cesión rival. La extremo se encontró con el poste tras su disparo con la zurda en el mano a mano ante Laura Sánchez, pero recogió el rechace, dejó pasar de largo a Yoli con tranquilidad y marcó a placer. Y ya en la segunda mitad, presionó una duda en un pase de cabeza de la propia Yoli, robó y cruzó el balón para cerrar el partido con el 2-0.

Samara y Vera, durante el partido de este año contra el Granada en Riazor

La contundencia en las dos áreas, clave en la mejoría del Dépor

Más información

Esa misma determinación ya había aparecido la semana anterior contra el Sevilla. Con el Deportivo atascado, Ainhoa leyó antes que nadie una cesión comprometida hacia la portera rival. Robó, provocó un penalti y asumió la responsabilidad desde los once metros. Lo transformó con un disparo raso que devolvió al Dépor a la pelea en un encuentro que finalmente no pudo levantar (3-1). También había abierto el marcador en el empate contra el DUX Logroño en Riazor (2-2), culminando una acción de mérito de Bárbara Latorre, que dejó sola a la ‘14’ ante la exdeportivista María Miralles. Su estreno del curso había llegado en la primera victoria de la temporada, ante el Athletic en Riazor (1-0), también con la ayuda de Bárbara tras un tuya-mía ante la portera rival.

Su evolución se ve mejor con la perspectiva de sus cuatro temporadas completas en A Coruña. Llegó al Dépor en 2021 y en su primera campaña como blanquiazul, en Reto Iberdrola (segunda división), anotó nueve dianas en Liga. En su segundo curso en el equipo herculino, también en la categoría de plata, marcó once goles en Liga, su mejor marca hasta el momento. Una de esas dianas llegó en uno de los cuatro partidos de un playoff de ascenso que no acabó con premio.

Fran Alonso en rueda de prensa

Fran Alonso, tras la victoria ante el Granada: "Este es el Dépor que todos queremos"

Más información

El ascenso sí llegó en la temporada siguiente, la 2023-24, en la que Ainhoa firmó cinco tantos en 26 partidos. Y ya en la Liga F, el pasado curso, se quedó en tres. Ahora, con trece titularidades en trece jornadas, ya iguala su mejor curso en Primera y la proyección anotadora amenaza con romper sus marcas como deportivista.

La atacante catalana ya ha superado los números de su primera campaña como blanquiazul en la élite y el calendario le dibuja un horizonte en el que puede firmar su año más goleador en Liga con la camiseta del Dépor, independientemente de la categoría.

