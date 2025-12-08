Samara y Vera, durante el partido de este año contra el Granada en Riazor Carlota Blanco

“Hemos estado muy bien en las dos áreas, fue algo que preparamos (...) Este es el Dépor que todos queremos, con una propuesta clara, que crea muchas ocasiones, que es eléctrico, que hace vibrar a la afición”, se congratulaba el técnico del Dépor femenino, Fran Alonso, tras el importante triunfo ante el Granada (2-0).

Una victoria en buena parte cimentada en la contundencia en las dos áreas para poder lograr, por una parte la tercera portería a cero del curso y por otra celebrar el doblete de Ainhoa Marín. Inês Pereira mantuvo su arco inmaculado de nuevo, al igual que lo había logrado en la tercera jornada liguera, en el triunfo contra el Athletic (1-0) y en la undécima, con idéntico marcador, ante el Levante. La guardameta de Sintra ocupa la tercera plaza en la Liga F en promedio de paradas por partido, con 81 en 12 partidos jugados (6,75%). Lidera esos registros Coronado, del Levante, con 99 en 11 duelos y segunda es Astralaga, del Eibar, con 92 en 13 encuentros.

Al margen del buen hacer de la portera lusa bajo palos estuvo la solvencia exhibida por la defensa. Regresó a la defensa Vera junto a Barth y cumplió la jugadora cántabra. La zaguera, que el curso pasado lo había jugado todo, esta campaña solo había disputado íntegros tres encuentros.

Con ella de nuevo en la retaguardia regresó el cerrojo en la línea de atrás herculina. No tenía una papeleta sencilla Vera. El equipo nazarí, ahora entrenado por la ex del Dépor Irene Ferreras, cargaba todo el ataque en el perfil derecho, por el que asomaba de forma continuada Laura Pérez.

Vera no se despegó en ningún momento de la desequilibrante jugadora, a la que no le dejó arrimarse a los dominios de Inês. Un marcaje en corto en el que intervino también Samara, que ayudó en las coberturas a Vera, mientras que en ataque actuaba como extremo.

“Queríamos doblar en defensa a Laura, que es una jugadora que genera mucho y creo que han estado espectaculares en esa defensa tanto ‘Sami’ como Vera”, valoró Fran Alonso tras el encuentro contra el conjunto granadino. El Dépor guardaba con creces la compostura en la retaguardia y esa solidez atrás dotaba de más libertad a las jugadoras de ataque. “Eso (la buena defensa) libera un poco más a jugadoras de mucho talento como son Millene y Ainhoa”, argumentó el técnico del Dépor femenino. La atacante catalana “espectacular” en palabras de su míster ante el Granada, firmó dos dianas.

Al margen de la bella factura de ambos tantos, la extremo volvió a volar por la banda y puso de manifiesto su electrizante velocidad. La buscó Inês con pases en largo y Ainhoa hizo lo propio para asistir a una Millene, que celebraba su partido 100 con el Dépor, pero que no estuvo afortunada de cara a la portería rival. Después de la revitalizante victoria en Riazor ante el Granada, que en la campaña pasada había derrotado al Dépor en ambos partidos de Liga F y terminó por endosarle un global de 7-1, al Dépor le queda por delante un mes de diciembre corto pero intenso en cuanto a compromisos.

El próximo domingo 14 a las 12 horas la escuadra coruñesa viajará al País Vasco para medirse a la Real Sociedad en Zubieta, escenario en el que el curso anterior culminó una remontada digna de un plantel que merecía estar en la máxima categoría del fútbol español. Y sin margen para asimilar lo que pueda acudir en el feudo 'txuri-urdin', siete días más tarde se volverán a ver las caras. Esta vez en Copa de la Reina. El Dépor aspira en este último mes del año a mantener la mejoría y la contundencia en las dos áreas