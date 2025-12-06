Millene ya es centenaria: "Ya puedo decir que esta es mi casa, aquí lo tengo todo"

Millene celebra sus 100 partidos con el Dépor Carlota Blanco

Antes de dar comienzo el encuentro entre Deportivo y Granada que se saldó con victoria del equipo herculino, Millene recibió un homenaje por sus 100 partidos con la elástica blanquiazul. La delantera brasileña, al término del envite, se mostró agradecida por todo el cariño recibido.

100 partidos con el Dépor. “Me siento muy afortunada de poder jugar 100 partidos con uh club, y más siendo el Dépor. Desde el principio me han tratado muy bien. Ya puedo decir que esta es mi casa. No es fácil estar tanto tiempo en un sitio, pero buscar esa estabilidad era mi objetivo personal. Aquí lo tengo todo. Si me lo dicen hace unos años no me lo creería, el trabajo aquí, el día a día me ha llevado a estar donde estoy ahora, también mis compañeras”.

Victoria. “El partido ha sido muy completo. Hemos sabido sufrir, hemos tenido personalidad, hemos sabido qué hacer en cada momento del partido. Por mi parte hubiese estado bien meter alguna de las que he tenido, pero seguiré trabajando. Creo que el equipo hoy coge fuerzas para seguir en la competición”.

Partido solvente. “Ha sido un partido especial, lleno de emociones. Por supuesto que ser el partido número 100 y que sea con una victoria y con un buen partido del equipo, yo creo que más no puedo pedir”.

Reencuentro con Irene. “Ha sido muy especial, es una entrenadora que es parte de mi historia con este club”.

A por los 200 partidos. “Yo creo que la única que hasta el momento he visto llegar es Cris. Son muchos años, pero yo estoy abierta y dispuesta a seguir aquí, luchando por este escudo que es mi casa y donde me siento bien”.

Riazor, ovación. “Cuando eso pasa, me siento abrazada. Que eso pase es un reflejo del trabajo que hago por seguir aquí, estoy muy agradecida por el cariño de la afición. Vamos a seguir compitiendo, a seguir mejorando y a seguir trabajando por estar aquí”.