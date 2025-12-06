Irene Ferreras, tras caer en Riazor: "Ha sido muy especial en lo personal, pero es un día difícil porque no hemos sacado un buen resultado"

Irene Ferreras en el Dépor-Granada Carlota Blanco

Irene Ferreras, ex entrenadora del Deportivo y actual del Granada, vivió una mañana especial en Riazor. A pesar de la derrota, la madrileña quiso agradecer a la afición lo vivido

Irene Ferreras: "Hay sitios que te marcan de por vida y yo no me escondo al decir que ese sitio para mí fue A Coruña"

Valoración del partido. "En caliente creo que ha sido más competido de lo que dice el marcador. Ha estado marcado por una jugadora desequilibrante que ha generado muchos problemas. Hemos intentado ser sólidos, pero venimos con una dinámica dubitativa en la defensa, son dinámicas por las que pasas. El segundo gol viene en nuestro mejor momento. Valoro la actitud del equipo. Hemos intentado jugar un partido igualado. El segundo gol era bastante evitable. Estamos fastidiadas por no haber sacado al menos un punto aquí en un campo complicado, contra un muy buen equipo".

Problemas defensivos. "Hay que poner el enfoque ahí. El problema a veces es de concentración. Otras veces es que el rival está mejor que tú y te genera problemas a nivel de juego. En este momento de la temporada nos está mermando un poco. Vamos a trabajar sobre ello, Sabemos lo que tenemos, sabemos quiénes somos y sabemos que tenemos que tratar de cerrar ahí esa seguridad defensiva para poder estar más en los partidos ".

Volver a Riazor. "He sentido muchas emociones. Ha sido muy especial en lo personal. El hecho de venir aquí ya iba a ser una experiencia que iba a quedar marcada. Desde aquí le mando a la afición todo mi agradecimiento por todo el cariño, para mí es un día difícil porque no hemos sacado un buen resultado".

Ainhoa Marín. "Es muy difícil pararla, está en un momento de mucho flow. Se ha liberado de muchas presiones, es mucho más madura, me alegro por todo lo bueno que le pase, aunque hoy me hubiese gustado que estuviese quietecita. Es una jugadora que le hace mucho bien al fútbol, no tiene techo".