Fran Alonso, tras la victoria ante el Granada: "Este es el Dépor que todos queremos"

Fran Alonso en rueda de prensa RCDEPORTIVO

Satisfecho y orgulloso. Así es cómo se mostró Fran Alonso en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Granada. El técnico blanquiazul aseguró que un Deportivo como el de hoy, es el que quiere ver durante todos los partidos.

Victoria. "El triunfo sabe a gloria. Lo más importante después de una derrota en la que creo que no estuvimos mal del todo, era corregir esos errores. Hoy hemos estado muy bien en las dos áreas, fue algo que preparamos. Hemos marcado dos goles, hemos estado bien colocadas, hemos hecho bien las ayudas… El partido número 100 de Millene, celebrarlo con tres puntos, delante de la afición, es muy especial. Este equipo va a seguir mejorando".

Factor Riazor. “El jugar en frente de nuestra gente siempre es un plus para nosotras. Jugar aquí es muy especial. Solo llevamos una derrota aquí. Queremos dar un pasito más adelante, las carencias es evidente que las estamos solucionando”.

Mejores minutos de la temporada. "Este es el Dépor que todos queremos, con una propuesta clara, que crea muchas ocasiones, que es eléctrico, que hace vibrar a la afición, que da libertad a las jugadoras para que se expresen, como es el caso de Ainhoa, que hoy ha estado espectacular. El primer tiempo ha sido muy bueno, en el segundo ellas empezaron un poco más agresivas, nos costó entrar un poco, pero a partir del segundo gol leímos muy bien el partido, las jugadoras tenían las ideas clarísimas, tuvimos total control y limitamos a un equipo con mucho talento. Este es el Dépor que queremos y para eso trabajamos todos los días, para poder dar a la afición alegrías como la de hoy".

Dos partidos ante la Real Sociedad. “Hoy toca disfrutar, desde mañana prepararemos el partido ante un equipo que está en un estado de forma espectacular. Tendremos que estar a nuestro mejor nivel. Vamos con confianza, el año pasado ya ganamos en Zubieta, vamos con confianza, pero sabiendo que el rival es claro favorito”.

Planteamiento inicial. “Estoy muy satisfecho con el planteamiento. Salieron algunas jugadoras en algunas demarcaciones a las que no están habituadas y ha salido bastante bien. Ha sido un poco dictado por las ausencias, ha habido un proceso vírico y Olaya no pudo entrar en convocatoria, tampoco Bárbara, Henar, Espe Pizarro… Queríamos doblar en defensa a Laura, que es una jugadora que genera mucho y creo que han estado espectaculares en esa defensa tanto Sami como Vera. Eso libera un poco más a jugadoras de mucho talento como son Millene y Ainhoa. Las sensaciones del equipo son buenas y el mensaje es que cada jugadora que juegue va a darlo todo por ese escudo, no ha sido fácil para ellas por jugar en una demarcación nueva, pero la profesionalidad y las ganas que han mostrado han sido espectaculares”.