Dépor Femenino

El Deportivo vence y convence con una Ainhoa en estado de gracia (2-0)

La catalana firmó un doblete en el partido más serio de toda la temporada del conjunto blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/12/2025 14:02
Ainhoa en la acción del primer gol del Deportivo ante el Granada
Ainhoa en la acción del primer gol del Deportivo ante el Granada
Carlota Blanco
Vuelta de Irene Ferreras a Riazor, aniversario de Fran Alonso en el banquillo del equipo coruñés y homenaje previo a Millene por sus 100 partidos como blanquiazul. Pero el Deportivo fue a lo suyo y se centró en los tres puntos. Esos que tanta falta le hacían. Doblete de una Ainhoa en estado de gracia y victoria sanadora después de un partido muy serio del conjunto herculino (0-2).

Con Henar fuera de combate por la lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial y Olaya fuera de la convocatoria, Fran Alonso alineó de inicio a Redru, mediocentro con ficha del filial deportivista.

Henar conduce el esférico ante Núñez en el Deportivo-Levante

El Dépor pierde a Henar un mínimo de tres meses

Más información

Escatimar esfuerzos no estaba en los planes del Deportivo. Al menos así lo demostró en los primeros compases del encuentro, en los que se fue a apretar la salida del Granada, una presión que el conjunto nazarí no replicaba cuando la posesión era de las blanquiazules.

El inicio, trastabillado para ambos equipos a nivel de juego, no permitía al equipo dirigido por Fran Alonso combinar con facilidad. Así que el Dépor se apuntó a salir al contragolpe. Fue así como llegó el primer ‘uy’ de la grada. Tras defender bien un saque de esquina, Inês buscó a Ainhoa, descolgada en campo rival y, como ya es habitual, la catalana se adueñó del esférico. A su lado iba Millene, que no fue capaz de batir a Laura Sánchez. Le hizo esmerarse más a la meta nazarí Ainhoa pocos minutos después con un disparo desde el borde del área.

El esférico no tenía dueño, pero el Dépor ponía los acercamientos en un envite en el que no estaba ocurriendo demasiado. Ningún equipo quería renunciar a su estilo de juego y esa lucha por imponerse desveló la importancia del centro del campo, en el que Paula llevaba la batuta y Lucía y Redru la respaldaban.

La escuadra nazarí, con su máxima goleadora Sonya Keefe en el banquillo, volcaba todas sus intenciones de ataque en el flanco derecho, por el que aparecía de forma continúa Laura Pérez. Vera, atenta siempre a la ‘7’ visitante, no le concedió ni la más mínima ocasión de acercarse al área de Inês.

De Ainhoa a Inês

El Dépor estaba mejor plantado y Ainhoa quiso hacer valer esa superioridad con una diana de las que saben a gloria y que suelen suponer una losa para el rival, justo antes del descanso. La extremo catalana sumó sumó su cuarto gol de la temporada al aprovechar una mala cesión de Ari Mingueza a Laura Sánchez.

Y de un gol, a punto estuvo de llegar otro. Esta vez del Granada. Pero el Dépor tiene un seguro con Inês Pereira, que tiró de reflejos para evitar la diana de Lauri con una habilidad que ya le caracteriza bajo palos.

El segundo acto arrancó con la misma protagonista. El equipo nazarí dispuso de una falta frontal que Leles no dudó en aprovechar para disparar. Y apareció otra vez Inês con una buena estirada para evitar el empate.

No tardó Irene Ferreras en mover el banquillo para buscar la reacción de su equipo. Hizo saltar al verde nada más y nada menos que a su delantera estrella, Sonya Keefe.

Siempre la ‘14’

Con el paso de los minutos, el Granada fue ganando terreno e imponiendo su idea, algo que Ainhoa no quiso permitir. La catalana, en estado de gracia, volvió a penalizar las dudas del conjunto visitante. Presionó, robó y firmó su doblete.

El gol le sentó a las mil maravillas a un Dépor que empezó a mover el esférico de lado a lado con paciencia, firmando los mejores minutos de la temporada. Seriedad, responsabilidad y calidad en unas combinaciones que terminaron con las rivales desesperadas.

No ocurrió nada más, porque el Deportivo no lo permitió. Tres puntos, portería a cero y una actuación que sí se corresponde con el nivel de la plantilla para arrancar un diciembre corto pero intenso.

Deportivo 2-0 Granada

Deportivo: Inês Pereira; Samara, Vera, Raquel, Barth, Paula Novo (Cavanagh, m.89); Redru (Lía, m.67), Paula Gutiérrez (Artero, m.89), Lucía Martínez; Millene (Marisa, m.80), Ainhoa Marín.

Granada: Laura Sánchez; Manoly, Alba Pérez, Blanca (Solvoll, m.74), Yoli (Clara, m.81), Postigo; Ari Mingueza (Andrea Gómez, m.81), Leles, Lauri; Laura Pérez, Barquero (Keefe, m.56).

Goles: 1-0, m.43: Ainhoa Marín. 2-0, m.65: Ainhoa Marín.

Árbitra: Elisabeth Calvo (c. madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Leles (m.34), a Yoli (m.48) y a Alba Pérez (m. 56) del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de Liga F disputado en Riazor ante 753 espectadores.

