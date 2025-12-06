Mi cuenta

Dépor Femenino

El Dépor pierde a Henar un mínimo de tres meses

La mediocentro asturiana sufre una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial derecha

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
06/12/2025 11:39
Henar conduce el esférico ante Núñez en el Deportivo-Levante
Henar conduce el esférico ante Núñez en el Deportivo-Levante
Germán Barreiros
El Deportivo, que este sábado a las 12.00 horas recibe en Riazor al Granada de la entrenadora exblanquiazul Irene Ferreras, comunicó este sábado por la mañana a través de su página web de la importante dolencia que sufre una de sus capitanas, Henar Muiña, cuya baja, según recoge el club en su comunicado, no será inferior a 12 semanas. La mediocentro asturiana sufre una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial derecha.

En el parte médico colgado por el club herculino indican que "estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia". Y que, en función de su evolución, "iniciará la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo, no antes de 12 semanas". Un contratiempo para el técnico de las deportivista, Fran Alonso, que en la previa solo había confirmado la baja de la internacional Espe Pizarro, aunque deslizaba que había algunas jugadoras con signo de interrogación por un proceso vírico. 

Henar llevaba disputados más de 500 minutos en esta campaña repartidos en 11 choques y, con este nuevo contratiempo muscular revive los fantasmas del curso pasado, cuando una lesión de rodilla cortó su continuidad en el equipo. 

El Dépor puede encontrar en Henar un ‘fichaje’ de garantías

Se abre ahora una nueva travesía en el desierto para Henar, que estaba volviendo a disfrutar en el campo y que, con su baja, obligará a Fran Alonso a realizar ajustes en la medular para suplir la ausencia de una de las portadoras del brazalete. El Dépor pierde a una de sus jugadoras más importantes y a la que no se espera, según los plazos facilitados por el club, hasta de marzo de 2026, como mínimo. 

