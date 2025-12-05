La previa | Combo de emociones en Riazor

Ainhoa en el encuentro ante el Levante Germán Barreiros

Por si el inicio de temporada del Deportivo había tenido poca emoción, llega ahora a Riazor un partido con muchos ingredientes. Quizás demasiados. De todos ellos tratará de extraerse el equipo blanquiazul para sumar mañana (12.00 horas) ante el Granada tres puntos que se antojan como vitales. No porque vayan a decidir nada a estas alturas de la temporada, sino por necesarios para recuperar la confianza.

El primer factor que dota al envite de un tinte especial es la vuelta de Irene Ferreras. Será la primera vez que la entrenadora madrileña regrese a Riazor desde su destitución. Y será también la primera vez que se enfrente al elegido para sustituirla, Fran Alonso. El antes y el después, ambos en la banda del feudo blanquiazul, cada uno para luchar por los intereses de su equipo.

Ferreras, en una entrevista ofrecida el pasado martes a DXT Campeón reconoció que la de mañana, es una fecha especial, pero lo primero es lo primero: “Trato de normalizarlo porque al fin y al cabo es un partido, son tres puntos, pero el Dépor es un club que siempre va a significar muchísimo en mi vida”.

Vuelve el Granada y, con él, puede que se presenten los fantasmas del pasado. Un pasado reciente que tiene como casualidad un aniversario. El de Fran Alonso en el banquillo deportivista. Ante el conjunto nazarí, en tierras andaluzas, el madrileño se estrenó en Liga F a las órdenes del conjunto coruñés. En aquel duelo, el entrenador blanquiazul agitó demasiado el árbol y el Granada, todavía con Arturo Ruiz a los mandos, se lo hizo pagar muy caro. Le endosó un 5-0 para presentarle la dureza de la máxima competición española. Casi nada.

El domingo se cumplirá un año desde aquel partido. Un día antes, como premio habrá lo mismo: tres puntos, pero esta vez, juegan también las ganas de revancha. Desde la banda y también sobre el verde. Una goleada de tal magnitud siempre hiere el ego de las futbolistas.

A punto estuvo el Dépor de resarcirse frente al cuadro nazarí en la segunda vuelta con un gol de Millene, pero unos pocos minutos de electricidad le sirvieron al Granada para darle la vuelta al marcador (1-2). Doble motivo para buscar la victoria.

Revolución en verano

Han cambiado muchas cosas por aquel entonces. Sobre todo en la escuadra andaluza. Poco tiene que ver la plantilla con la de la anterior temporada. No solo sufrió la pérdida de Arturo Ruiz, también de tres de sus pilares: Sandra Estévez, Edna Imade y Alexia Fernández. La guardameta granadina se marchó al AC Milan; la delantera, que debutó de forma reciente con la selección española y se proclamó campeona de la Nations League, fichó por el Bayern Munich, aunque juega cedida en la Real Sociedad; y Alexia regresó al Atlético de Madrid tras finalizar su préstamo. Los equipos en los que juegan ahora desvelan por sí solos la calidad de las futbolistas que ha perdido el Granada.

No son jugadoras fáciles de sustituir. Por algo logró el equipo nazarí en la campaña pasada la mejor clasificación de su historia. Pero pasadas doce jornadas de Liga F, el conjunto dirigido por Irene Ferreras ya va dejando pistas sobre sus nuevas fortalezas. Una de ellas es su capacidad de competir como visitante. Solo suma una derrota a domicilio, y fue precisamente ante el Barcelona (0-2). Lejos de sufrir una goleada en el Johan Cruyff, el Granada fue uno de los equipos que mejor compitió en el feudo culé. Resistió hasta el minuto 52 y no fue hasta el 87 cuando el cuadro blaugrana selló la victoria.

De esta forma, la escuadra nazarí puntuó en cinco de sus seis partidos como visitante merced a dos victorias (ante Levante y Madrid CFF) y tres empates (contra Alhama, DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife). Nueve puntos de 18 posibles que buscará ampliar mañana en Riazor. En ese escenario en el que el Deportivo logra hacerse más fuerte que nunca, del que solo el Madrid CFF fue capaz de salir con los tres puntos; en el que mañana el conjunto blanquiazul tratará de sumar el tercer triunfo de la temporada.